"Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию": Байден объявил о более 500 санкциях против России

США вводят более 500 санкций против РФ, а также экспортные ограничения против почти 100 организаций. Новые санкции приурочены ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, а также смерти Алексея Навального.

Об этом говорится в заявлении президента страны Джо Байдена, обнародованном на сайте Белого дома. "Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и за смерть Алексея Навального", – сказал американский президент.

Он отметил: новые ограничения направлены против лиц, связанных с заключением Навального. А также против российских:

финансового сектора;

оборонно-промышленной базы;

закупочных сетей;

лиц, которые уклоняющихся от санкций.

"Они (санкции. – Ред.) гарантируют, что Путин заплатит еще большую цену за свою агрессию за рубежом и за репрессии внутри страны", – сказал Байден.

Кроме того, подчеркнул президент США, принимаются меры для дальнейшего сокращения доходов России от торговли энергоресурсами. Также вводятся новые экспортные ограничения против почти 100 организаций, которые оказывают скрытую поддержку российской военной машине.

ЕС принял скромный пакет санкций

В то же время, накануне 2 годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против РФ. Ограничения введены против 106 физических и 88 юридических лиц – они направлены, в частности, против российского военного и оборонного сектора.

Комментируя введение нового пакета ограничений, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что они сильно ударят по РФ. "Эти меры наносят тяжелый урон экономике России", – сказал он.

Впрочем, в Украине по этому поводу другое мнение. Еще 21 февраля – после того, как 13-й пакет был утвержден послами стран-членов ЕС – представитель Украины при Евросоюзе Всеволод Ченцов признал: Украина рассчитывала на большее.

"13-й пакет зафиксирован, а работа по 14-му уже, по сути, стартовала. Поэтому мы не расслабляемся, все наши заготовки и предложения мы будем повторно вносить на рассмотрение наших партнеров... Пакет скромный, но символичный. Хорошо, что он есть, но мы продолжаем дальше", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 февраля Великобритания объявила о новых санкциях против России. Ограничения затрагивают, в частности, компании, связанные с производством боеприпасов.

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