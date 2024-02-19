Крупные банки из ОАЭ начали закрывать счета россиян: известна причина

Крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стали ограничивать расчеты со страной-террористкой Россией и закрывать счета клиентов из РФ. Причина – риск вторичных санкций.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на работающих в ОАЭ бизнесменов. Под ограничения попадают как физлица-россияне, так и компании, которыми владеют граждане РФ.

Банки не принимают деньги из России и не проводят платежки в обратную сторону. По словам партнера департамента налогового и юридического консультирования Kept Ольги Плетнев, открывать счета в банках ОАЭ россиянам все еще можно, но долго, поскольку Россия находится в особом списке у властей страны.

Она добавила, что расчеты с Россией напрямую затруднены из-за попадания под санкции банка Акбарса, который был основным каналом для платежей. Источник росСМИ в правительстве сказал, что власти знают о проблеме, но считают ее решаемой.

Отметим, иностранные банки ужесточили политику в отношении российских клиентов после публикации в декабре 2023 года указа президента США Джо Байдена, позволяющего в упрощенном порядке наказывать банки за нарушение санкций против России. Ограничения для российских клиентов в частности начали вводить китайские госбанки.

OBOZ.UA сообщал ранее, что главы министерств иностранных дел стран G7 договорились держать арестованные активы страны-агрессорки России под гарантии выплат Украине за нанесенный войной ущерб. Эти средства будут идти как залог.

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