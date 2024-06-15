Речь идет о миллиардах гривен: Кушнирук объяснил, может ли бронирование от мобилизации спасти экономику Украины
Так называемое экономическое бронирование от мобилизации не только просто возможно, оно нужно Украине. Однако такое бронирование должно быть прозрачным.
Об этом в новом подкасте OBOZ.Talk рассказал экономист Борис Кушнирук. По его словам, модель экономического бронирования должна оперировать не предложенными 20 тысячами гривен за одного мужчину, а значительно большими суммами. Тогда значительно снизится коррупционный риск, а у предприятий будет четкое понимание, нужно ли кого-то бронировать от мобилизации, и если да, то кого именно.
"Во первых, должен быть разовый платеж, но не те 20 тысяч гривен, которые предлагается. Речь о сотнях тысяч гривен, например, 500 тысяч. Вы должны заплатить разовый платеж и потом ежемесячно доплачивать по несколько десятков тысяч з каждого человека, кто вам действительно нужен. Это четко ограничит количество людей, которых предприятия будут бронировать, по крайней мере, производитель будет точно понимать, кого ему нужно забронировать", – отметил экономист.
Кушнирук подчеркнул, что система будет работать только при создании достаточно прозрачного механизма бронирования.
Само предложение экономического бронирования в определенных кругах вызвало негодование. Основной тезис, которым оперируют возмущенные – мол теперь богатые смогут откупиться. Однако "честный разговор" власти с обществом может преодолеть такое возмущение.
"Пока все эти богатые и без того не находятся на фронте. Как это происходит? Это происходит за счет взяток. Поэтому простите, если уж мы кого-то не мобилизуем, пусть тогда хотя бы платят за это реальные деньги, большие деньги", – предлагает эксперт .
Такое экономическое бронирование "заденет" не сотни тысяч, и точно не миллионы людей – максимум десятки тысяч. Однако Кушнирук уверен, что речь идет о миллиардах гривен, которые страна сможет дополнительно привлечь в бюджет.
"А может и десятки миллиардов гривен, если учесть и ежемесячные платежи за это. А то, что ситуация будет значительно прозрачнее экономически и будет предсказуемее для бизнеса, тоже пойдет на пользу экономике и бизнесу. У бизнеса будет понимание, что делать и как работать дальше. Это создаст определенную стабилизацию экономической ситуации", – отметил эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, на портале Действие запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.
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