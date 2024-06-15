Речь идет о миллиардах гривен: Кушнирук объяснил, может ли бронирование от мобилизации спасти экономику Украины

Так называемое экономическое бронирование от мобилизации не только просто возможно, оно нужно Украине. Однако такое бронирование должно быть прозрачным.

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Об этом в новом подкасте OBOZ.Talk рассказал экономист Борис Кушнирук. По его словам, модель экономического бронирования должна оперировать не предложенными 20 тысячами гривен за одного мужчину, а значительно большими суммами. Тогда значительно снизится коррупционный риск, а у предприятий будет четкое понимание, нужно ли кого-то бронировать от мобилизации, и если да, то кого именно.

"Во первых, должен быть разовый платеж, но не те 20 тысяч гривен, которые предлагается. Речь о сотнях тысяч гривен, например, 500 тысяч. Вы должны заплатить разовый платеж и потом ежемесячно доплачивать по несколько десятков тысяч з каждого человека, кто вам действительно нужен. Это четко ограничит количество людей, которых предприятия будут бронировать, по крайней мере, производитель будет точно понимать, кого ему нужно забронировать", – отметил экономист.

Кушнирук подчеркнул, что система будет работать только при создании достаточно прозрачного механизма бронирования.

Само предложение экономического бронирования в определенных кругах вызвало негодование. Основной тезис, которым оперируют возмущенные – мол теперь богатые смогут откупиться. Однако "честный разговор" власти с обществом может преодолеть такое возмущение.

"Пока все эти богатые и без того не находятся на фронте. Как это происходит? Это происходит за счет взяток. Поэтому простите, если уж мы кого-то не мобилизуем, пусть тогда хотя бы платят за это реальные деньги, большие деньги", – предлагает эксперт .

Такое экономическое бронирование "заденет" не сотни тысяч, и точно не миллионы людей – максимум десятки тысяч. Однако Кушнирук уверен, что речь идет о миллиардах гривен, которые страна сможет дополнительно привлечь в бюджет.

"А может и десятки миллиардов гривен, если учесть и ежемесячные платежи за это. А то, что ситуация будет значительно прозрачнее экономически и будет предсказуемее для бизнеса, тоже пойдет на пользу экономике и бизнесу. У бизнеса будет понимание, что делать и как работать дальше. Это создаст определенную стабилизацию экономической ситуации", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, на портале Действие запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

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