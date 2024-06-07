Бронирование от мобилизации появится в Дії: раскрыты сроки и важные подробности

На портале Дія запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услугу запустят в начале июля. Заявки будут рассматривать в течение одного часа.

Соответствующее постановление поддержал Кабинет министров Украины, сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его словам, на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды Сил обороны.

"Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. Действие это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат – через час", – анонсировал Федоров.

Бронирование в Дії: как будет работать

Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал Дія подает списки работников и удостоверяет электронной подписью заявление.

подает списки работников и удостоверяет электронной подписью заявление. Дія автоматически проверяет по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в "Обереге". Если все в порядке, работник будет забронирован в течение часа .

. Руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале Дія, а у человека обновится информация в "Резерв+ ". Если лицо хочет получить бумажное подтверждение, такая возможность тоже будет.

". Если лицо хочет получить бумажное подтверждение, такая возможность тоже будет. Если в бронировании отказали, руководитель также получит ответ в кабинете на портале Дія.

Запуск функционала электронного бронирования на портале Дія является частью более широкой стратегии цифровизации процессов, связанных с мобилизацией. Предполагается, что внедрение электронного бронирования позволит снизить нагрузку на ТЦК и улучшить обслуживание граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, банковские счета военнообязанных, которые указали поддельные адреса проживания в системе "Резерв+", могут заблокировать. Дело в том, почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии военнообязанного по адресу, который указан в "Резерв+", может считаться подтверждающим документом для того, чтобы ТЦК сразу выносило постановление о наложении штрафа. А это в свою очередь грозит блокировкой счетов.

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