Законопроект об "экономическом бронировании" уже зарегистрирован: какие лимиты и правила предусматривает

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, вводящий концепцию экономического бронирования, позволяющий субъектам хозяйствования бронировать критических для экономики работников, уплачивая повышенный военный сбор в 20 тыс. грн в месяц. Этот механизм стремится сохранить труднозаменимых специалистов и обеспечить непрерывную работу предприятий во время войны.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. "В законе мы заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменимых специалистов", – отметил он.

Основные положения законопроекта

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", внедряющий новую концепцию экономического бронирования военнообязанных от мобилизации. Вот как будет работать эта система:

уплата повышенного военного сбора: каждый субъект хозяйствования, уплачивающий повышенный военный сбор в размере 20 000 грн в месяц за работника, имеет возможность его забронировать;

распространение на все субъекты хозяйствования: бронирование охватывает все субъекты хозяйствования, что позволяет избежать проблем с бронированием для представительств международных компаний и физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности за последний год;

бронирование охватывает все субъекты хозяйствования, что позволяет избежать проблем с бронированием для Последние могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности регулирование Кабмином: процент забронированных и процедура бронирования будет определяться Кабинетом Министров. Механизм уплаты повышенного военного сбора подробно описан в связанном законопроекте №11332 "Об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Как отметил Дмитрий Наталуха, создание законопроектов явилось результатом полугодовой работы большой команды специалистов. Они проводили консультации, моделировали разные сценарии и вели диалог с чиновниками и бизнесом. Такой подход позволил учесть интересы всех сторон и найти оптимальные решения по внедрению экономического бронирования.

В целях обеспечения еще большей гибкости и адаптивности, в ближайшее время будут представлены два альтернативных законопроекта. Они будут включать:

модель с бронированием по уровню зарплаты: работники, получающие зарплату более 35 000 грн, могут быть забронированы.

работники, получающие зарплату более 35 000 грн, могут быть забронированы. смешанная модель: забронированными могут быть работники с зарплатой свыше 35 000 грн., а также физические лица-предприниматели, уплачивающие военный сбор в размере 20 000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Действие запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

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