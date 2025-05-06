Ратификация соглашения о недрах Украины с США стала ближе: комитет Рады принял решение

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на заседании 6 мая одобрил законопроект о ратификации соглашения Украины с США о полезных ископаемых и создании инвестиционного фонда. Следующим шагом станет ратификация документа в сессионном зале парламента, что откроет путь к практической реализации договоренностей.

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Речь идет о законопроекте № 13256. Его подал в Верховную Раду Кабинет министров 1 мая – почти сразу после подписания соглашения со Штатами. По данным нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, за проголосовали 11 членов комитета, против – 1, а не участвовали в голосовании двое.

При этом решением комитета было внесено предложение добавить два пункта в текст законопроекта. В частности, о следующем:

любые дополнительные договоренности о создании Фонда восстановления, не могут противоречить основному соглашению;

соглашение действует на всей территории Украины в рамках международно признанных границ.

Ожидается, что ратификация в Верховной Раде состоится на внеочередном заседании народных депутатов 8 мая. А после этой процедуры Украина и США подпишут еще два договора – о технических аспектах сотрудничества.

Ратификация – это утверждение Верховной Радой международного договора Украины и дача согласия на его обязательность для государства. Эта процедура является обязательной в случае заключения важных международных договоров и принятия резолюций международных организаций.

Ратификации требует только основная часть соглашения. Два других технических соглашения являются имплементационными и требуют только подписания, а не голосования в парламенте. Как заявила во время заседания комитета министр экономики Украины Юлия Свириденко, 2 последующих соглашения еще не подписаны.

"Этот международный договор, который подлежит ратификации Верховной Радой, содержится только в одном 12-страничном документе. Свое согласие на обязательность Верховная Рада дает только этому договору, только этому документу. Именно этот договор, согласно статье 9 Конституции Украины, станет "частью национального законодательства Украины". Хотя здесь точнее было бы сказать "частью национального права Украины", поскольку по логике межправительственный договор, созданный при участии правительства, не может быть выше актов законодательной власти", – объяснял глава Комитета по вопросам внешней политики Александр Мережко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США наказать нардепов за возможный саботаж соглашения о недрах. Так, глава государства считает, что Штатам следует лишить визы тех, кто не голосовал за документ. Дело в том, что перед голосованием ряд депутатов требовали от правительства предоставить тексты двух будущих соглашений с США, отказываясь без этого ратифицировать основной документ.

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Оно предусматривает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. В тот же день текст документа был официально опубликован на сайте Кабинета министров, а также на сайте Белого дома.

Стоит отметить, что подписанный Украиной и США основной документ не требует изменений Конституции. Он предусматривает паритетное управление будущим фондом, а также не признает за Украиной "долгов" перед США.

В документе содержится конкретный перечень из 57 полезных ископаемых – общий для тех, рента с которых будет пополнять фонд, и тех, в добычу которых будет вкладываться этот фонд. В него вошли не только редкоземельные металлы, но и другие элементы, включая нефть и газ.

Работа фонда будет касаться только новых месторождений, лицензии на которые Украина будет выдавать после вступления соглашения в силу. При этом право владения месторождениями остается за Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA, фактическая реализация соглашения о недрах может затянуться на десятилетия. Дело в том, что ввод в эксплуатацию новых месторождений - это длительный процесс, который также требует серьезных денежных вложений.

Косвенно это подтверждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Во время презентации соглашения в парламенте он, в частности, заявил, что договор рассчитан на десятки лет, и будет "не одно решение".

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