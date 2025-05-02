Это на десятки лет, будет не одно решение: Шмыгаль отчитался в Раде о соглашении про недра. Главные пункты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался перед парламентом о соглашении с США о создании Инвестиционного фонда восстановления – т.н. соглашении о полезных ископаемых. В частности, он уточнил, что для реализации сделки понадобятся дополнительные технические документы. А весь процесс реализации рассчитан на долгие годы.

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Об этом Шмыгаль рассказал во время Часа правительства в Верховной Раде 2 мая. "Учитывая масштабность сделки, требуются еще и дополнительные технические шаги. Фонд создается на десятки лет, поэтому процесс его создания – это не один день и не одно решение", – заявил глава Кабинета министров. Ранее уже стало известно, что кроме основного документа понадобится еще 2 технических соглашения.

Он также напомнил, что соглашение требует ратификации в парламенте, и правительство уже подало соответствующий законопроект. Предположительно, голосование по этому вопросу планируется на 8 мая.

Кроме того, Шмыгаль уточнил, что в соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины. Также документ не противоречит другим международным обязательствам Украины.

Премьер представил парламенту и другие ключевые аспекты документа. В частности, он озвучил такие пункты:

Фонд будет гарантировать коммерческие закупки продукции на условиях "бери или плати ". То есть на украинскую продукцию будет обеспечен гарантированный спрос. "Бери или плати" – положение договора, в котором указано, что покупатель обязан либо принять поставку товара у продавца, либо выплатить продавцу определенную сумму штрафа за непринятие товара.

". То есть на украинскую продукцию будет обеспечен гарантированный спрос. "Бери или плати" – положение договора, в котором указано, что покупатель обязан либо принять поставку товара у продавца, либо выплатить продавцу определенную сумму штрафа за непринятие товара. Будущим фондом восстановления на равных условиях управляют Украина и США. " Ни одна сторона не будет иметь в нем преимущества . Все решения принимаются совместно", – заверил Шмыгаль.

. Все решения принимаются совместно", – заверил Шмыгаль. Фонд будет наполняться и США, и Украиной – в соотношении 50 на 50. Со стороны США могут поступать как прямые денежные взносы, так и новая военная помощь.

В первые 10 лет доходы Фонда не выводятся , а реинвестируются в Украину. При этом передачи активов соглашение вообще не предусматривает. "Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной", – отметил Шмыгаль.

, а реинвестируются в Украину. При этом передачи активов соглашение вообще не предусматривает. "Все украинские природные ресурсы остаются за Украиной", – отметил Шмыгаль. Фонд через американское агентство DFC привлечет американские и европейские новейшие технологии, что ускорит восстановление и модернизацию Украины.

Доходы Фонда не облагаются налогом ни в США, ни в Украине. Экспортируемые в США критические ископаемые не облагаются пошлинами. "Это в нынешних условиях дает уникальные возможности для развития торговли", – отметил глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США было подписано 1 мая в Вашингтоне. С украинской стороны документ подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Позже в Украине и США официально опубликовали текст соглашения о недрах. Документ касается месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – она может стать американским вкладом в фонд.

При этом западные медиа уже рассуждают о том, что практическая реализация соглашения займет длительное время – первая финансовая отдача от сотрудничества может начаться только через 10 лет или даже больше. Также есть потенциальные сложности с введением в эксплуатацию новых месторождений, и для этого потребуются немалые средства.

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