Реализация соглашения о недрах может затянуться на десятилетия: NYT и Reuters показали прогнозы

Практическая реализация соглашения о полезных ископаемых Украины и США займет длительное время – первая финансовая отдача от сотрудничества может начаться только через 10 лет или даже больше. При этом есть потенциальные сложности с введением в эксплуатацию новых месторождений. Кроме того, для этого потребуются немалые средства.

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О вероятных трудностях сообщили Reuters и New York Times (NYT), ссылаясь на выводы консультантов по горнодобывающей промышленности. Среди основных препятствий для практического применения соглашения о недрах они называют:

отсутствие подтвержденных данных о рентабельности месторождений.

наличие разрушенной инфраструктуры и энергетической системы из-за продолжающейся войны России против Украины;

расположение части месторождений на оккупированных Россией территориях;

настроения инвесторов, которых беспокоят низкий уровень безопасности и неопределенность.

Хотя Украина обладает запасами 22 из 34 ресурсов, определенных ЕС как "критически важные", в стране пока нет работающих месторождений, экономическая выгодна которых была бы подтверждена. До вторжения России в 2022 году выдача новых лицензий на добычу уже была медленной, а теперь ситуация осложнилась.

Соглашение предусматривает создание совместного инвестиционного фонда, доходы в который будут поступать от роялти и соглашений о разделе продукции только по новым лицензиям. Однако конкретные финансовые условия пока не определены. Кроме того, соглашение не содержит конкретных гарантий безопасности для Украины, отмечают издания.

"Без улучшения ситуации с безопасностью и значительных инвестиций прогресс будет ограниченным", – констатируют в Reuters. В частности, для проведения надлежащих исследований месторождений могут потребоваться годы.

"В среднем требуется 18 лет после нахождения жизнеспособного месторождения, чтобы перейти к добыче", – сказала директор Программы безопасности критических минералов в Центре стратегических и международных исследований Грэйслин Баскаран.

В то же время эксперты не отрицают и большого потенциала следки, если препятствия будут устранены. По оценкам правительства Украины, в стране находится 5% наиболее важных сырьевых ресурсов в мире, включая литий, титан, уран и графит.

"Одна из привлекательных особенностей Украины заключается в том, что в глобальном масштабе многие запасы были накоплены китайцами, и Украина полна неиспользованного потенциала", – добавила Баскаран.

Директор по стратегии UkrLithiumMining Денис Алешин уверен: соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых предоставит новые возможности для украинского горнодобывающего сектора". Особенно учитывая, сколько капитала необходимо для успеха проекта.

Так, он отметил, что компания приобрела лицензию на рудник в 2017 году и надеется начать добычу лития к 2029 году, но все еще нуждается во вложениях в 350 млн долларов, чтобы завершить проект. "Украине исторически не хватало прямых иностранных инвестиций", – сказал Алешин, но предупредил, что существенный прогресс маловероятен, пока идет война.

Кроме того, соглашение также повышает перспективы разработки газа и нефти в Черном море и, возможно, даже в Азовском море. Это представляет собой самые непосредственные возможности для прибыльных проектов, отметила вице-президент Киевской школы экономики Наталья Шаповал.

Ранее OBOZ.UA рассказал о том, что предусматривает соглашение о недрах и что следует знать об украинских редкоземельных металлах. В частности, мы узнали, сколько на самом деле стоят полезные ископаемые Украины и что получат США.

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США было подписано 1 мая в Вашингтоне. С украинской стороны документ подписала министр экономики Юлия Свириденко. Меморандум с американской стороны подписал министр финансов США Скотт Бессент.

Позже в Украине и США официально опубликовали текст соглашения о полезных ископаемых и создании совместного инвестиционного фонда. Документ, который еще должна ратифицировать Верховная Рада, касается месторождений 57 минералов. Также в нем прописано положение о военной помощи США – оно может стать американским вкладом в фонд.

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