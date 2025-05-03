Зеленский предложил США наказать нардепов за саботаж соглашения о недрах

Президент Владимир Зеленский предложил США наказать народных депутатов Украины за саботаж соглашения о недрах. Он считает, что Америке следует отменить визы для таких лиц.

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Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает "Суспильне". В то же время гарант ожидает, что соглашение о полезных ископаемых будет ратифицировано в Верховной Раде, поскольку из него были исключены антиконституционные положения, а его условия благоприятны как для Украины, так и для США.

"Я считаю, что США нужно просто отменить им (депутатам – Ред.) визы. Они приезжают в США ежемесячно. Рассказывают, как здесь плохо в Украине, как закончить войну очень быстро, какие части Украины важны, какие – не очень важны. После того как они проходят по коридорам конгрессменов или сенаторов, говорят что они из США друзья, братья навеки, а затем они возвращаются в Украину и не голосуют за то, что принципиально для Америки", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что нардепы будут голосовать не только ради будущего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, но и ради того, чтобы "сегодня сохранить то, что нам нужно", имея в виду помощь США и добавил, что есть люди, которые "настроены этого не делать".

"Результат будет на табло: кто проголосовал, а кто нет. Нельзя играть в двойную игру", – сказал президент.

Следует отметить, что Верховная рада может рассмотреть ратификацию соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых 8 мая.

Напомним, 1 мая стало известно, что Украина и США подписали соглашение о полезных ископаемых. Она предполагает создание совместного инвестфонда, который будет пополняться разработкой украинских недр. Однако документ еще предстоит пройти ратификацию в Верховной Раде, ведь без этого соглашение не будет реализовано.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский назвал состоявшуюся 26 апреля в Ватикане встречу с американским коллегой Дональдом Трампом "лучшей", хотя и была она достаточно коротка. По его мнению, формат тет-а-тет сработал лучше предыдущих попыток диалога.

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