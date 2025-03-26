'Пока что документ рассматривают украинцы': Бессент сказал, когда США и Украина могут подписать соглашение о полезных ископаемых

Соединенные Штаты подготовили для Украины "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых. Она может быть подписана на следующей неделе.

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Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News. Он отметил, что сейчас документ рассматривается в Киеве.

"Мы передали Украине готовый документ об экономическом партнерстве. Пока его рассматривают украинцы, и мы надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи", – сказал Бессент.

По словам американского министра, первоначальный проект соглашения, которое Украина и США могли подписать в конце февраля, был общим и изложенным на четырех страницах. Но Вашингтон воспользовался моментом, чтобы "перейти к завершенному соглашению".

"Поэтому я уверен, что мы быстро продвинемся и подпишем ее", - добавил Скотт Бессент.

Напомним, Украина и США намеревались подписать рамочное соглашение о редкоземельных металлах еще 28 февраля во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом. Однако ее подписание сорвалось в последний момент после публичной ссоры в Овальном кабинете.

Но потом к этой теме снова вернулись. После переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии 11 марта лидеры обоих государств договорились о принятии такого соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA:

В марте делегация Украины во время переговоров в Саудовской Аравии предложила американской стороне сразу подписать соглашение о полезных ископаемых. Однако представители США не согласились, заявив, что "берут паузу" в этом вопросе.

По словам министерства юстиции Ольги Стефанишиной, соглашение между Украиной и США не предусматривает передачи прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности на природные ресурсы.

Впоследствии Трамп захотел переписать соглашение о ископаемых, включив туда АЭС Украины. Его администрация требовала новых условий соглашения, в частности, в нее хотели включить вопросы управления атомными станциями или по крайней мере одной из них – временно оккупированной Запорожской АЭС.

24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Киев и Вашингтон договорились о соглашении, которое касается украинских редкоземельных металлов. Он отметил, что документ будет подписан в скором времени. По электростанциям переговоры продолжаются.

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