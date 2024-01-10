Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили в украинских банках

Утром 10 января украинские банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 38,5/39,28 (покупка/продажа). Что на 10 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, но на 2 коп. дешевле в продаже. Впрочем, ситуация соответствует данному ранее прогнозу.

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В целом, крупные банки покупают доллар по 38-38,5 грн. Так:

ПриватБанк – 38,4 грн;

Ощадбанк – 38,5 грн;

Укрэксимбанк – 38,3 грн;

Укргазбанк – 38,2 грн;

ПУМБ – 38,5 грн;

Сенс Банк – 38,5 грн;

Укрсиббанк – 38,25 грн;

Универсал Банк – 38,2 грн;

OTP Bank – 38 грн;

Креди Агриколь Банк – 38 грн.

Продают же они валюту по 38,95-39,7 грн. В частности:

ПриватБанк – 39 грн;

Ощадбанк – 39,1 грн;

Укрэксимбанк – 39 грн;

Укргазбанк – 39,1 грн;

ПУМБ – 39,3 грн;

Сенс Банк – 39 грн;

Укрсиббанк – 39 грн;

Универсал Банк – 39,7 грн;

OTP Bank – 38,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,1 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Обменники ощутимо снизили курс

А вот в обменниках курс доллара заметно снизился. Так, утром 10 января они определили его в средние 39,1/39,25 грн (покупка/продажа), что на 15 коп. дешевле и в покупке, и в продаже, чем днем ранее.

НБУ установил новый рекорд

В то же время Нацбанк установил на 10 января официальный курс доллара на уровне 38,22 грн. Что не только на 3 коп. выше предыдущего, но и является новым рекордом в истории Украины.

Впрочем, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар, а наличный, по прогнозам, в январе не дотянет даже до 40 грн.

В целом же в последнее время НБУ регулярно обновляет исторический рекорд официального курса доллара. И часто эти рекорды "живут" не больше суток.

Так, именно столько продержался предыдущий. На 9 января Нацбанк установил официальный курс на уровне 38,19 грн.

До этого рекордным был курс, действовавший с 4 по 8 января, – 38,11 грн. Предыдущий рекорд – 38,08 грн – продержался только сутки: он действовал 3 января. При этом:

2 января действовал курс 38,01 грн, который также продержался лишь сутки;

1 января был курс 38 грн;

29-31 декабря действовал также на тот момент исторический курс 37,98 грн.

Каким будет наличный курс до конца недели

По словам же начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, до конца текущей недели курс наличного доллара будет находится в рамках 38,5-39,5 грн. При этом он подчеркнул: по всем признакам, Нацбанку удастся сохранить равновесие между спросом и предложением.

"Ситуация будет оставаться вполне определенной и более или менее прогнозируемой, даже несмотря на некоторую курсовую "качку" в последние дни декабря и начала января, связанную, как с возможным сокращением макрофинансовой помощи, так и несколькими мощными ракетно-шахидными атаками. Ведь стратегические цели на постепенную либерализацию рынка не изменились", – сообщил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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