Прогноз по доллару сбывается: что сделали с курсом в украинских обменниках

За прошедшие сутки украинские банки и обменники практически не изменили курс наличного доллара. В частности, в обменных пунктах в полдень 2 июля выставили стоимость американской валюты в средние 40,37/40,88 грн (покупка/продажа), что на 3 коп. дороже в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее. В целом же курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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Похожая ситуация и в банках. Здесь доллар стоит в среднем 40,44/40,9 грн (покупка/продажа), что на 4 коп. дороже в покупке и на 2 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 39,8-40,65 грн. Так:

ПриватБанк – 40,3 грн;

Укрэксимбанк – 40,3 грн;

ПУМБ – 40,5 грн;

Сенс Банк – 40,65 грн;

Укрсиббанк – 40,35 грн;

Универсал Банк – 39,8 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,4 грн.

Продают же они ее по 40,9-41,05 грн. В частности:

ПриватБанк – 40,9 грн;

Укрэксимбанк – 40,9 грн;

ПУМБ – 40,99 грн;

Сенс Банк – 41,05 грн;

УкрСиббанк – 40,95 грн;

Универсал Банк – 40,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,95 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Что будет с долларом до конца недели

В целом же, на новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 1 по 7 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

"Ситуация на валютном рынке в начале и в течение всего июля будет вполне прогнозируемой: несмотря на инфляционное напряжение курсовые показатели будут колебаться в пределах новых коридоров. Кроме того, основные показатели рынка также останутся, образно говоря стабильными," – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Рост курса доллара ожидается сразу на несколько гривен

В то же время, в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн, тогда как в бюджете-2024 этот показатель составляет 40,7 грн. При этом:

в 2025 году курс доллара ожидается на уровне 45 грн;

в 2026-м – 46,5 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

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