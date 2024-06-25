Стоит ли скупать валюту: украинцам рассказали, что происходит с долларом

В краткосрочной перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

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О сложившейся ситуации рассказал руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Он отметил: проведение Нацбанком "умеренной, контролируемой девальвации гривни" – т.е., отказ от фиксированного курса – стало одним из самых больших достижений регулятора.

При этом подчеркивается: в настоящее время на внешних счетах Украины наблюдаются "огромные дисбалансы". Которые стране "нужно постепенно закрывать". Выходом же из ситуации, по словам Ваврищука, является постепенное снижение стоимости гривни.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – говорится в сообщении.

Каким будет курс доллара в Украине в 2024 году

В свою очередь, заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко рассказала, что в ближайшее время курс доллара в Украине ожидается на уровне около 40 грн. Более того, отметила она, "такой показатель ожидается и в среднем за год".

Таким образом, объяснила Репко,ожидаемое послабление курса в конце года будет "очень умеренным". А происходить оно будет "на фоне существенного ухудшения показателей текущего счета".

При этом, отметила она, происходившая в последние полгода девальвация гривни "была связана в основном именно с показателями внешней торговли Украины, с текущим счетом". В то же время, подчеркивается, прогнозы по резервам также сильно изменились. В частности, ожидается, что "Национальный банк не будет вынужден продавать слишком много долларов из резервов и международных поступлений".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам же банковского сектора, на текущей неделе стоимость американской валюты в банках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Такой же курс ожидается в обменниках.

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