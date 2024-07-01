Кабмин ожидает повышения курса доллара на несколько гривен: почему украинцам не стоит паниковать

В ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн, тогда как в бюджете-2024 этот показатель составляет 40,7 грн.

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О деталях декларации рассказал нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил:

в 2025 году курс доллара ожидается на уровне 45 грн;

в 2026-м – 46,5 грн.

"Минимальная заработная плата в 2025 году будет 8 000 грн", – говорится в сообщении. Столько же она составляет и в 2024 году (с апреля).

Рост реального ВВП в 2025 году ожидается на уровне 2,7%. Кроме того:

в 2026-м – на 7,5%;

в 2027-м – на 6,2%.

А вот дефицит бюджета, в 2025-м году составит 18,2% – тогда как в госбюджет-2024 заложен показатель 21,8%. После чего уменьшиться до 10,3% и 6,7% в 2026-м и 2027-м годах соответственно.

Примечательно, что траты на оборону планируется уменьшать. Так:

в 2025 году они должны составить 2,2 трлн грн;

в 2026-м – 1,6 трлн грн;

в 2027-му – 1,5 трлн грн.

"По налогам записана разработка дополнительного пакета мероприятий на 2025-2027 годы в объеме около +340 млрд. грн ежегодно. Еще раз – каждый год плюс 340. Хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 году будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн. Долговая нагрузка к 2027 г. должна снизить до 90%", – раскрыл детали документа нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

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