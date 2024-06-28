Банки готовятся менять курс доллара с понедельника: чего ожидать украинцам

На новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, с 1 по 7 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Вечером же 28 июня банки выставили курс на среднем уровне 40,4/40,85 грн (покупка/продажа). Обменники – 40,24/40,76 грн. Т.аким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках. И до 50 коп. в обменных пунктах.

Кроме того, отметил банкир, разница курсов покупки составит 20-30 коп. в банках и 30-50 коп. в обменниках. Разница курсов продаж:

10-20 коп. в банках;

30-50 коп. в обменниках.

"Ситуация на валютном рынке в начале и в течение всего июля будет вполне прогнозируемой: несмотря на инфляционное напряжение курсовые показатели будут колебаться в пределах новых коридоров. Кроме того, основные показатели рынка также останутся, образно говоря стабильными," – сообщил он.

В целом же, подчеркнул Лесовой, ситуация на валютном рынке "будет более-менее успокоенной". Дело в том, что, объяснил он, у Нацбанка есть достаточно механизмов для:

преодоления разрыва между предложением и спросом;

установления равновесия на валютном рынке, "что мгновенно отразится на курсовых показателях".

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

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