Послы Евросоюза одобрили новый пакет санкций против Беларуси

Послы стран ЕС достигли принципиального согласия по поводу новых санкций против Беларуси. В частности, будут усилены меры по обходу ограничений Россией.

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Об этом сообщило бельгийское представительство в Совете ЕС. "Этот пакет усилит меры, принятые в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций", – говорится в сообщении.

Со своей стороны, в Reuters напомнили: Беларусь является одной из самых больших "лазейок" для обхода санкций Россией. Сами же ограничения против нее, отметили там, касаются товаров двойного назначения – "в том числе чипов, используемых в бытовых приборах, а также передовых технологий и военной продукции".

В то же время, в Deutsche Welle отметили: "за последние месяцы стало очевидно, что основной обход санкций против России происходит через Беларусь". Что, вероятно, и послужило причиной для ужесточения ограничений против этой страны.

"Введение новых санкций в отношении Беларуси активно продвигает Бельгия. Штрафные меры, принятые на уровне послов, могут утвердить уже 27-28 июня на саммите ЕС в Брюсселе", – говорится в сообщении.

Новые санкции больно ударят по кошелькам россиян

В то же время в России признпли: из-за санкций в отношении "российского SWIFT" – Системы передачи финансовых сообщений Центробанка, – которые ввел Европейский Союз (ЕС), цены на технику и электронику в России могут вырасти на 15-20%. Подорожание ожидается до конца лета.

Дело в том, что европейским компаниям запретили подключаться к разработанной агрессором платежной системе и совершать транзакции с теми, кто проводит платежи через нее за пределами РФ. Что фактически отрезало нарушителей от европейской финансовой системы.

Таким образом, несмотря на то, что, по утверждениям экспертов, до сих пор нарушить финансовые операции РФ международному сообществу не удалось – ведь для этого та использовала дочерние банки в европейских странах – теперь у России могут начаться проблемы. Поскольку если иностранные банки, подключенные к Системе, начнут блокировать платежи из РФ, это может привести к:

падению импорта из Китая на 25%;

подорожанию всех импортных товаров на 10-20%.

Как сообщал OBOZ.UA, новые же санкции США подталкивают Северную Америку к увеличению собственного производства урана, поэтому Россия может потерять значительную часть доходов от экспорта этого сырья. Цены на уран растут на фоне стремления правительства достичь климатических целей с помощью атомной энергетики.

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