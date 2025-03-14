Венгрия сняла вето на продление санкций ЕС против России – Bloomberg

Евросоюз пошел на уступки Венгрии, и она отказалась от возражений по продлению ряда санкций против России. В противном случае это угрожало разблокировкой десятков миллиардов евро российских активов.

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знающие этот вопрос. Издание отмечает, что ЕС приближается к договоренности о расширении ограничений в отношении отдельных россиян, включая ряд миллиардеров.

Так называемая письменная процедура, которая позволит продлить на шесть месяцев санкции, связанные с агрессией России против Украины, продлится до утра 14 марта – именно в этот день истекает крайний срок, когда делегации могут отказаться от предложенного проекта решения.

Венгрия сняла свои возражения после того, как по ее настоянию из санкционного списка исключили трех человек. О ком именно идет речь, пока неизвестно.

Венгрия якобы настаивала на исключении из-под санкций ЕС российского олигарха Михаила Фридмана, эту позицию поддержал и Люксембург. Однако, по утверждению источников Bloomberg, он останется под санкциями.

Ограничения, какие ЕС продолжает, направлены против лиц, компаний и других организаций, причастных к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Не продление санкций может фактически разморозить до 30% всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь может идти о примерно 60 млрд евро размороженных средств или даже несколько больше.

Как сообщал OBOZ.UA, за последние три года Венгрия превратила процесс продления санкций в инструмент торга, неоднократно добиваясь исключения отдельных лиц из списка. Дополнительную уверенность в успехе своего плана Будапешт мог получить на фоне сигналов от Дональда Трампа о возможной отмене санкций против России, если она пойдет на заключение мирного соглашения.

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