Венгрия может попытаться сорвать продление санкций против России – СМИ

Венгрия может заблокировать продление санкций против РФ, срок которых истекает 15 марта. Эти ограничения направлены против лиц, компаний и других организаций, которые причастны к подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Чтобы их продлить, нужно согласие всех 27-ми стран-участниц блока – и именно этой возможностью может воспользоваться Венгрия.

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Об этом сообщает Euractiv. Отмечается:

За последние три года Будапешт "превратил процесс продления санкций в инструмент торга, неоднократно добиваясь исключения отдельных лиц из списка".

Дополнительную уверенность в успехе своего плана Венгрия могла получить "на фоне сигналов от Дональда Трампа о возможной отмене санкций против России в рамках его попыток заключить мирное соглашение".

В последние недели Венгрия заявила, что стремится исключить восемь человек из санкционного списка ЕС против России и добиться новых уступок в переговорах с Украиной о транзите газа.

Аналитики напоминают: ранее лидерам ЕС удалось парировать попытку Венгрии сорвать их саммит по Украине. Однако, признается:

Спокойное поведение страны стало неожиданным для всех.

Из-за этого европейские дипломаты не исключают, что "Будапешт частично сдерживал себя, чтобы сохранить аргументы для ключевого сражения" – по санкциям.

"Некоторые европейские дипломаты выразили удивление тем, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан, мастерски выбивающий уступки у Брюсселя, ничего не потребовал в обмен. Он также не поднимал спорные вопросы, такие как санкции против России. По мнению дипломатов, Будапешт частично сдерживал себя, чтобы сохранить аргументы для ключевого сражения на следующей неделе – принятия решения о продлении пакета санкций ЕС, который должен обновляться каждые шесть месяцев и истекает 15 марта", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: продолжить санкции без одобрения Венгрии не выйдет – поскольку это "требует единогласного одобрения всех 27 стран-членов ЕС". Что, констатируется, дает Орбану "гораздо больше рычагов давления, чтобы добиться уступок или заблокировать решение".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил организовать голосование в своей стране относительно поддержки вступления Украины в Европейский Союз. Речь идет о так называемом референдуме, на котором будут спрашивать мнение венгров с правом голоса.

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