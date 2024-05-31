"Помочь Украине выиграть войну": в ЕС хотят ввести жесткие пошлины на российские товары, не подпадающие под санкции

Евросоюз (ЕС) рассматривает возможность введения пошлин на российские товары, не попавшие под санкции. Оборот такого импорта составляет до 42 млрд евро, а под ограничения могут попасть, в частности, продукты питания, ядерное топливо и лекарства.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается:

с соответствующей инициативой выступила Швеция;

полученные таким образом доходы планируется передать Украине.

"ЕС рассматривает вопрос о введении пошлин на российский импорт стоимостью до 42 миллиардов евро, который не пострадал из-за режима санкций. Хотя большая часть торговли ЕС с Россией была остановлена ​​из-за войны в Украине, некоторый импорт по-прежнему разрешен – либо потому, что нет альтернатив для поставок, либо из-за опасений вызвать сбои на мировых рынках", – объяснили суть проблемы аналитики.

При этом подчеркивается: по словам министра торговли Швеции Йохана Форселла, предложение о новых пошлинах для ЕС "встретило "очень сильную поддержку". При чем, даже несмотря на то, что "в некоторых областях это будет чувствительно".

"Я думаю, что доходы от этих тарифов можно было бы потратить, чтобы помочь Украине выиграть эту войну", –добавил Форсселл.

В свою очередь, министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявил, что ЕС следует расширить ограничения на всю сельскохозяйственную продукцию этого происхождения. Ведь "продавая продукты питания на рынке ЕС, Россия зарабатывает миллиарды, которые может использовать для финансирования войны, развязанной ею в Украине".

Он подчеркнул: в 2023 году ЕС импортировал из России сельскохозяйственной и продовольственной продукции на 2,7 млрд евро. Что на 2% больше, чем в 2021 году. При этом зерно составляет лишь около половины этого суммы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Совет Евросоюза принял решение о введении с 1 июля запретительных пошлин на зерновую продукцию, импортируемую из России и Беларуси. Соответствующее постановление увеличивает пошлины до такой степени, что на практике будет прекращен импорт этих продуктов, уверены в ЕС. До 1 июля торговля будет происходить в прежнем формате.

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