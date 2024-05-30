ЕС запретил зерно из России и Белоруссии: сколько еще его смогут продавать

Совет Евросоюза принял решение о введении с 1 июля запретительных пошлин на зерновую продукцию, импортируемую из России и Беларуси. Соответствующее постановление увеличивает пошлины до такой степени, что на практике будет прекращен импорт этих продуктов.

Об этом сообщила пресс-служба Совета. Там отметили: пошлины введены на ряд позиций. В частности:

зерновые;

масличные культуры;

продукты их переработки.

"Новые тарифы направлены на то, чтобы остановить импорт зерна из России и Беларуси в ЕС. Эти меры предотвратят дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановят российский экспорт незаконно присвоенного зерна, произведенного на территориях Украины, и не позволят России использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования войны против Украины", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: постановление повышает импортные тарифы на товары, на которые сейчас выставлены низкие или вообще нулевые тарифы. Кроме того, этим товарам будет закрыт доступ к тарифным квотам ЕС.

В то же время отмечается: решение касается продукции, происходящей либо же "экспортируемой прямо или косвенно" из России и Беларуси только в ЕС. На транзит же продукции РФ и РБ третьи страны ограничения не распространяются.

Кроме того, новые пошлины вступят в силу не сразу. Они заработают с 1 июля.

В России введут режим ЧС из-за массовой потери зерна

В то же время, российский минсельхоз планирует ввести режим чрезвычайной ситуации из-за майских заморозков, которые привели к потере почти 20 млн тонн урожая зерна в ключевых черноземных регионах страны. Россияне надеются, что такое решение поможет фермерам получить страховку. Но от недостатка урожая это все равно не спасает – часть площадей уже не подлежит пересеву, что приведет к существенному снижению сбора пшеницы.

При этом, проблемы в сельском хозяйстве России не ограничиваются только заморозками. Исполнительный директор компании "СовЭкон" Андрей Сизов отмечает, что аграрии пытались сэкономить на средствах защиты растений, что привело к критическому влиянию непогоды на посевы. Кроме того, из-за погодного кризиса ожидается ряд банкротств сельхозпроизводителей, уже испытавших удар от экспортных пошлин.

"У российских аграриев был достаточно большой запас прочности, на который опирались рекордные урожаи прошлых двух лет, но последствия введения пошлин начинают сказываться", – отмечает Сизов. Учитывая эти обстоятельства, предусматривается передел земельных угодий, что будет иметь дополнительное влияние на сельскохозяйственную отрасль страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время российские власти продолжают наращивать секретные расходы федерального бюджета, которые уже обошлись налогоплательщикам в 10 трлн рублей. В 2023 году практически каждый четвертый рубль, израсходованный правительством, пошел на засекреченные статьи, что стало рекордом за два десятилетия. Общая сумма "тайных" расходов составила 7,33 триллиона рублей.

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