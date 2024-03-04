Блокада границ и протесты фермеров: Польша поставила ультиматум Еврокомиссии

Польша на фоне протестов фермеров и блокады границ (в первую очередь украинской) начала неформальные переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом поляки уже поставили ультиматум: если ЕК не согласится на польские требования, власти страны угрожают вводить односторонние запреты и не деблокировать границы на государственном уровне.

Переговоры ведутся о представлении полякам исключения из "Зеленого курса" ЕС и ограничении импорта агропродукции, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. Как сообщает Onet Wiadomosci, Польша ищет исключения из правил ЕС "для всего, что возможно" – от "Зеленого курса" до ограничения притока продуктов, которые могут привести к "постоянному нарушению работы рынка одной или нескольких стран".

Шейна заявил, что если ЕС будет не соглашаться с требованиями Польши "слишком долго", перебои на границе продолжатся. "Мы будем вносить изменения, мы будем вводить блокады границ, барьеры и таможенные пошлины в одностороннем порядке", – сказал представитель польского МИДа.

Так, в Польше утверждают, что приток более дешевой агропродукции из Украины якобы угрожает польским фермерам. Однако еще в 2023 году ввела запрет на ряд украинских продуктов, в том числе и на зерно.

Официальные переговоры Польши и Украины по этому вопросу назначены на 28 марта. Шейна уверен, что если до этой даты получится договориться с Еврокомиссией, "проблемы на границе больше не будет существовать".

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство ведет переговоры о закрытии границы и временном прекращении торговли между Польшей и Украиной. Позже в Украине опровергли это заявление, и у Туска также уточнили, что закрытие границы пока не рассматривается.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Украины Владимира Зеленского, ситуация с блокированием границы с Украиной "уже давно вышла за пределы и экономики, и морали". По словам главы государства, сторонам необходимо найти решение, которое сняло бы эту проблему.

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