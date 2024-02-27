В Польше хотят запретить ряд украинских продуктов: премьер-министр страны озвучил список

Польша намерена ввести дополнительные – в придачу к зерну – ограничения на ввоз ряда товаров из Украины, которые власти страны считают важными для своего рынка. Однако к прибегнуть к этому там обещают только в случае если ЕС не предложит эффективного, по их мнению, способа защитить польский и европейский рынки.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian. Он отметил, что речь идет, в частности, о:

яйцах;

фруктах;

мясе.

"Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа защитить польский и европейский рынки [от украинской продукции]", – сказал Туск.

В Польше и раньше хотели запретить ряд украинских продуктов

Заявление Туска – не первое, прозвучавшее от польских властей о возможном расширении ограничений на ввоз продуктов из Украины. Ранее о подобном сказал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. Он отметил, что ограничения на ввоз планируется ввести для:

сахара;

мяса птицы;

яиц;

замороженной малины;

яблочного сока;

подсолнечного и рапсового масла.

"Мы стремимся достичь двустороннего соглашения с Украиной, которое и заменило бы действующее эмбарго на зерно, и расширило бы меры защиты рынка на другие чувствительные продукты. Мы хотим ввести существенные ограничения на приток таких товаров из Украины – включая детальный и даже ограничительный пограничный контроль", – говорится в сообщении.

При этом Секерский выразил мнение, что украинская аграрная продукция представляет угрозу не только Польше, но и всей Европе. Ведь фермеры из ЕС якобы "не могут выдержать конкуренции".

"Из-за чрезмерного открытия территории Европейского Союза для притока товаров из Украины наибольшие потери понесли польские фермеры. Нет сомнений, что Украине нужно помочь, но открытие (европейского рынка – Ред.) для импорта сельхозпродукции в ЕС не может быть таким, как сейчас", – сказал польский министр.

Поляки преувеличивают роль Украины в своих проблемах

В то же время, министр аграрной политики Николай Сольский ранее подчеркнул: польские фермеры сильно преувеличивают роль нашей страны в своих проблемах. Он объяснил, что в течение последнего года:

Украина экспортировала в Польшу продукции на 1,6-1,7 млрд долларов;

однако импортировала из нее на практически сопоставимые 1,1-1,2 млрд долларов.

При этом, отметил Сольский, "никто из украинцев не слышал, что нужно что-то запрещать ввозить из Польши". "Мы всегда старались и стараемся вести переговоры. Я абсолютно уверен, что этот градус эмоций нужно уменьшить и точно не использовать украинскую тематику [полякам в своих интересах]. ... Протест в Польше, в отличие от всех других стран, имеет гиперболизированное внимание к Украине", – констатировал глава Минагрополитики.

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. ... Наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем польские фермеры начали протестовать не только на границе с Украиной, но и в столице страны – Варшаве. Делают это ярко – перекрыв улицы, остановив общественный транспорт и притащив в центр города соломенный танк "Абрамс". Среди требований – остановить якобы наплыв продуктов из Украины.

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