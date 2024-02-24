"Похоже на диверсии": поляки в третий раз повредили украинскую агропродукцию при пересечении границы

Неизвестные на польской железнодорожной станции Дорогуск снова повредили украинскую агропродукцию: грузовые вагоны с бобами. Это уже третий подобный случай, ранее называвшие себя фермерами польские активисты трижды повреждали украинский груз.

Об этом говорится в публикации Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Facebook. В день второй годовщины полномасштабного российского военного вторжения сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами.

"Системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии. Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Так что те, кто совершили эти преступления, точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные ограны Польши дать немедленную реакцию", - прокомментировал вице-премьер-министр - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Напомним, ранее в Польше Женский конгресс обратился к фермерам и осудили лозунги и символику, направленные против польского суверенитета, против польской демократии, против имиджа поляка на международной арене, против Украины и против Европейского Союза.

Это уже далеко не первая провокация во время протестов на польско-украинской границе. 23 февраля там совершили новое нападение на украинские грузы. На этот раз в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные повредили рапс в трех вагонах-зерновозах. Продукция шла через территорию Польши транзитом в Германию.

Тремя днями ранее, 20 февраля, польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини" и высыпали зерно из грузовых вагонов на пути. Протестующие испортили около 4 тонн кукурузы из двух вагонов-зерновозов.

А 11 февраля неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск" протестующие напали на украинские грузовики и высыпали часть зерна из кузовов на асфальт. Пострадали грузы трех фур, которым пришлось вернуться в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд польских протестующих на границе с Украиной оказался вовсе не фермерами, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами. Двоих таких "фермеров" удалось найти в социальных сетях. Это "борец с нацизмом" Петр Панасюк, который уже засветился в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек.

Более того, одна из организаторов польских протестов оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, председателе протеста на пункте "Ягодин – Дорогуск" и политике Эдите Озигале.

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