Поляки на границе напали на украинские грузовики: пытались высыпать зерно. Видео

Поляки, кроме блокады границы с Украиной, перешли к более радикальным действиям и начали нападения на украинские фуры с зерном. Один из таких инцидентов зафиксировали в воскресенье, 11 февраля, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Видео было опубликовано в местных Telegram-каналах. Как рассказал водитель одной из фур, поляки остановили три украинских грузовика, болгарками порезали в них замки и отсеки, из-за чего из машин высыпалось зерно.

В общей сложности из каждого грузовика высыпалось примерно по 3 тонны украинского зерна, которое везли на экспорт.

"В Польшу после оформления въехали три грузовика, которыми управляли граждане Украины. Участники протеста не пустили транспорт дальше, а в один момент открыли прицепы, из-за чего часть зерна высыпалась на дорогу. Водители повернули обратно в сторону Украины", – сообщила комиссар полиции в Хелме Эва Чиж.

По словам Чиж, полиция выясняет подробности нападения и собирает доказательства на месте.

"Мы проводим проверку, устанавливаем личные данные участвовавших людей и опрашиваем свидетелей", – заявила комиссар полиции.

В настоящее время перед пунктом пропуска "Дорогуск – Ягодин" в очереди простаивают 650 фур. На выезд в сторону Украины поляки оформляют несколько машин в час. На въезд в Польшу поляки фактически не пропускают грузовики.

Ранее стало известно, что польские власти планируют усилить контроль на границе с Украиной. В частности, хотят активизировать проверки товаров, уезжающих из нашей страны. Польский министр Чеслав Секерский провел проверки на пограничном пункте пропуска "Медика" и "Корчева", а также анонсировал усиление контроля и активизацию проверок.

Как сообщал OBOZ.UA, на украинско-польской границе, где польские фермеры возобновили блокировку, в очередях к пунктам пропуска находится около 1300 грузовиков. Движение не блокируется на пунктах пропуска "Краковец" и "Шегин – Медика".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!