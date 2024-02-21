Российское лицо польской блокады: "фермеры" оказались пропутинскими активистами, один из них уже в базе "Миротворца"

Ряд польских протестующих на границе с Украиной оказался вовсе не фермерами, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами. Двоих таких "фермеров" удалось найти в социальных сетях. Это "борец с нацизмом" Петр Панасюк, который уже засветился в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек.

Внимание на Панасюка обратил аккаунт Aurora Borealis в X. "Обычный "польский фермер" с российским "Вконтакте", – прокомментировали в соцсети профиль забастовщика, в котором он указал страницу "ВК" в качестве своего веб-сайта. Cам Панасюк называет себя "историком, геополитиком и геостратегом". А в карточке профиля призывает "победить нацизм".

Вопросы у пользователей сети вызвала не только сама регистрация "Вконтакте", что не характерно для обычных поляков. Еще более проблемными выглядят подписки Панасюка, среди которых – страницы российских пропагандистов и российские же "патриотические" паблики. Аккаунт Панаюка не заброшен – там регулярно появляются новые посты.

В целом в своих соцсетях Панасюк активно поддерживает армию РФ, критикует Украину, США и польскую власть. Также пророссийский активист публиковал фото с протестов на границе с Украиной, где он находится в компании забастовщиков.

Более того, проверка базы "Миротворца" показала, что Панасюк уже внесен в список подельников России. В описании профиля сказано, что поляк – "агент или сотрудник спецслужб РФ" и попал в базу за:

участие в информационно пропагандистских спецоперациях России;

участие в актах гуманитарной агрессии против Украины во время российско-украинской войны;

распространение нарративов кремлевской пропаганды;

манипулирование общественно значимой информацией.

Интересно, что в контактах Панасюка указан никто иной как Рафал Меклер. Это уже известный украинцам представитель "Конфедерации", лидер ультраправой украинофобской партии Ruch Narodowy. Меклер годами рассказывал полякам о "планах Вашингтона", "разрушительном влиянии ЕС" и проч. Также польскогому политику принадлежит логистическая компания Rafał Mekler TRANSPORT, которая доставляла грузы в Россию. С осени 2023 года он лично посещает акции протеста на границе Украины и активно продвигает свои идеи в соцсетях.

Еще один "фейковый фермер" – Томаш Бучек. Его биографию проанализировал журналист Евгений Плинский.

Бучек – мелкий польский предприниматель, строитель-инженер, который осенью был кандидатом в Сейма от радикальной "Конфедерации", выступающей против поддержки Украины. На выборах Бучек набрал только 1,6% голосов и в Сейм не прошел.

Это, впрочем, не заставило его вернуться к бизнесу – Бучек остался в политике и продолжил участие в деструктивных кампаниях, направленных на противостояние Украине. В своем профиле в Facebook инженер называет себя "общественным деятелем".

"Он откровенно говорит, что не является фермером, но поддерживает протест и призывает всех к нему приобщаться. Какие проблемы Украина создала строителю-инженеру Бучеку, никто не знает, однако Томаш взял свой трактор и поехал на нем высыпать украинское зерно из вагонов и снимать страсти о том, как он защищает интересы поляков", – отмечает Плинский.

Не менее интересна и аудитория Бучека. К примеру, под опубликованным на его странице видео с порчей украинского зерна, поклонники призывают российского диктатора Владимира Путина к продолжению войны против Украины. "Браво! Если пути не ликвидируют бандеризм и нацизм в Бандере-Украине, бандеризм и нацизм распространится и на Польшу", – говорится в комментарии.

Плинский указывает, что старшим политическим партнером Бучека в блокаде границы выступает Кшиштоф Босак. Он является занимает должность вице-спикера "Конфедерации". Прямо в Сейме Босак рассказывает об "украинской угрозе" для Польши и требует полного эмбарго на украинскую продукцию.

"Все, что происходит сегодня в Польше – сугубо политическая история, которую умело раскручивают "Конфедераты". Они имеют абсолютное меньшинство как в Сейме, так и в поддержке среди поляков, но у них абсолютное большинство полезных идиотов в регионах, действия и мнения которых мы увидели – от рассыпания зерна до трактора с флагом СССР и призывами к Путину", – резюмировал Плинский.

Как сообщал OBOZ.UA, блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а Украина импортировала из Польши на 6,6 млрд долларов. Разница – почти двойная.

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