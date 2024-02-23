Напали на вагоны и высыпали рапс: на границе Польши снова испортили украинскую агропродукцию. Фото

Поляки, которые блокируют границу Украины, совершили новое нападение на украинские грузы. На этот раз в железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск" неизвестные повредили рапс в трех вагонах-зерновозах. Продукция шла через территорию Польши транзитом в Германию.

Об инциденте сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины. Как свидетельствует фото, опубликованное ведомством, нарушители открыли люки в вагонах и высыпали рапс на пути.

Отмечается, что нападение на вагоны произошло около 9 утра 23 февраля. Груз следовал транзитом в Гамбург (Германия). В Польшу Украина вообще не поставляет рапс, так как эта продукция в соседней стране подпадает под одностороннее эмбарго.

"Укрзалізниця" уже готовит соответствующее обращение об инциденте в правоохранительные органы Польши. При этом Украина требует немедленной реакции от польской стороны.

"Скажу только, что ненаказанные преступления всегда возвращаются. Хоть это военная агрессия, хоть поврежденное зерно. Преступники должны быть найдены и наказаны немедленно, чтобы у других не было соблазна их повторить", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Порча зерна на границе: рассыпанный рапс стал уже третьим случаем

Еще 11 февраля неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск" протестующие поляки напали на украинские грузовики и высыпали часть зерна из кузовов на асфальт. Пострадали грузы трех фур, которым пришлось вернуться в Украину. В общей сложности из каждого грузовика высыпалось примерно по тонне украинского зерна, которое везли на экспорт транзитом через Польшу со всеми соответствующими документами и пломбами.

Второй случай произошел уже 20 февраля. Польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска на границе с Украиной "Медика – Шегини" и высыпали зерно из грузовых вагонов на пути. Протестующие испортили около 4 тонн кукурузы из двух вагонов-зерновозов.

Испорченная агропродукция также шла транзитом в Германию, поезда продолжили движение с уцелевшей частью груза. В "Укрзалізниці" тогда напомнили, что все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши.

Нападения на зерно: как могут наказать нарушителей в Польше

Предыдущими случаями порчи продукции уже занялись польские правоохранители. Так, районная прокуратура Хелма в Польше открыла дело по факту порчи украинского зерна из грузовиков. Расследование ведется по обвинениям в уничтожении имущества и нарушении таможенной безопасности, что может повлечь за собой лишение свободы сроком до 5 лет.

Аналогичное наказание "светит" тем, кто напал на вагоны. Подробности процессуальных действий пока не известны, однако в польской полиции подтвердили, что открыто уголовное дело по ст. 288, параграфа 1 Уголовного кодекса Польши.

Это статья, которая предусматривает ответственность за повреждение имущества. В санкции статьи указано, что виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет. Однако если нанесенные убытки посчитают не серьезными, наказание может применяться в виде штрафа, ограничения свободы или заключения на срок до одного года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее замминистра сельского хозяйства Польши Михаил Колодзейчак заявил: сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились. Он заявил, что он на месте фермеров блокировал бы границу с Германией, чтобы украинское зерно не попадало в эту страну и не составляло конкуренцию польскому урожаю.

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