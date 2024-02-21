Организаторы протестов в Польше наживаются на блокаде границы Украины: журналист раскрыл схему

Одна из организаторов польских протестов на границе Украины оказалась владелицей транспортной компании, которая умудряется зарабатывать на блокаде. Речь идет о члене польского комитета по блокированию границы, председателю протеста на пункте "Ягодин – Дорогуск" и политике Эдите Озигале.

Внимание на Озигалу и ее бизнес обратил журналист Евгений Плинский. Он выяснил, что организатор протестов, как и ее коллега Рафал Меклер, занимается бизнесом в сфере автомобильных перевозок.

"Она владеет несколькими транспортными компаниями. Одна з них називається Мamex sp. z o.o", – отмечает Плинский. По подозрительному стечению обстоятельств именно фуры этой компании на пути в Украину просто объезжают протест и едут напрямую к пункту пропуска. Мимо блокады их проводят сами поляки.

"Сегодня украинские водители (на протесте с украинской стороны границы. – Ред.) поймали три фуры компании Mamex sp. z oo мадам Озигалы, которые везли различные коммерческие грузы и прошли границу за 1 день", – констатировал журналист.

"Документы одной фуры попали ко мне в руки. Груз никак не гуманитарный – почти 14 тонн кофе Nestle, который был загружен в городе Жирона Испания 14 февраля, а уже 21 февраля фура получила отметку о прохождении таможни в Ягодине. И это притом что время стояния в очереди для наших водителей – пара недель", – сообщил Плинский.

Напомним, именно против таких "предприимчивых" поляков и направлен протест украинских перевозчиков на четырех пунктах пропуска. Главная цель акции – не дать польським перевозчикам зарабатывать на блокаде, объезжая очереди с польской стороны. Протестующие хотят обеспечить равные условия для украинцев и поляков, которые пересекают границу.

"Несправедливо поляки блокируют границы, и в том числе объезжают своими автомобилями очереди. На этом выходит большой заработок у них. Наши водители очень обижаются на это. У людей заканчивается терпение. Если они отстаивают свои права, пусть делают это достойно и справедливо, а не делают дискриминацию между странами и людьми", – рассказывал один из участников протеста.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд польских протестующих на границе с Украиной оказался вовсе не фермерами, а маргинальными пророссийскими политиками и активистами. Двоих таких "фермеров" удалось найти в социальных сетях. Это "борец с нацизмом" Петр Панасюк, который уже засветился в базе "Миротворца", и экс-кандидат от радикальной партии "Конфедерации" Томаш Бучек.

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