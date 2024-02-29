Поляки покупают и выливают масло в унитазы в знак протеста против Украины: что хотят этим показать

Поддержывающие блокирующих границу с Украиной фермеров поляки массово уничтожают подсолнечное масло Kujawski – выливая его, в частности, в унитаз, снимая все это на видео и выкладывая в сеть. Делают они это потому, что компания-производитель этого масла, которое в последнее время подорожало, оказалась в списке 500 компаний, которые якобы должны были импортировать зерно из Украины. Из-за которого, как заявляют сами протестующие на границе, поляки обнищают.

О происходящем "унитазно-масловом" протесте сообает Onet Kobieta. Отмечается: также масло выливают в раковины и заливают в баки автомобилей.

"Таким образом они хотят проявить солидарность с фермерами и поддержать их протест против притока товаров из Украины, который, по их мнению, разоряет польские хозяйства. ... Производитель этого масла оказался в списке 500 компаний, которые должны были импортировать зерно из Украины. Полякам это не понравилось, и они призвали бойкотировать популярное масло", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сам список компаний, которые якобы должны были импортировать зерно из Украины был опубликован на странице в Facebook, "за которой следят около 10 000 человек". В то же время, отмечается, ни один из его участников не подписывает свои публикации настоящим именем, а потому "оценить достоверность этой информации сложно".

Тем не менее, признается, соответствующая публикация разлетелась по сети. Так:

ею поделились "тысячи раз";

она собрала сотни комментариев, большинство из которых – негативные.

Само ненавистное масло подорожало

В то же время, отмечают авторы материала, само масло Kujawski в последнее время подорожало. "Литровая бутылка стоит около 10 злотых (около 100 грн по актуальному курсу НБУ. – Ред.)", – отметили аналитики.

Впрочем, по популярным магазинам запущена акция со снижением цены в 2 раза – до 5 злотых (около 50 грн). Что делает процесс выливания масла в унитазы уже не таким затратным.

Поляки ломают свою сантехнику

Кроме того, что поляки покупают дорогое масло, чтобы показательно слить его в унитаз, они еще и ломают так свою же сантехнику. Авторы материала напоминают: масло в раковине или унитазе может стать причиной к их неисправности.

"Из-за своих свойств масло способствует засорению труб. Особенно если выливать большие объемы – а снимающие этот процес выливают целые бутылки", – констатировали аналитики.

Что говорит производитель

Сама же компания-производитель масла Kujawski заявила, что в 2022 году импортировала из Украины кукурузный и подсолнечный шрот – однако большую часть этого товара перепродала за пределы Польши. Свое же масло, отметили там, они делают практически полностью из польского подсолнуха.

"Подавляющее большинство семян, используемых Bunge в Польше, происходят из отечественных культур, полученных из всех регионов страны", – сказали там.

Польша получает от Украины намного больше, чем отдает

В то же время глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

"По данным польского "госстата", в 2023 году на Украину приходилось 3,2% всего товарного экспорта из Польши. По этому показателю мы были на 7-м месте среди торговых партнеров, обогнав США и таких членов ЕС, как Испания, Словакия, Венгрия. При этом динамика роста польского экспорта в Украину в 2023 году была наибольшей, если брать первую десятку стран – крупнейших торговых партнеров", – подчеркнул нардеп.

Более того, отметил он, фактический баланс торговли с Польшей для Украины является гораздо более отрицательным, чем это видно по официальной статистике, – "в силу занижения импорта". Тогда как Украина для Польши, "по данным их статистики, является большим партнером как страна-импортер".

"В случае с блокированием автомобильных таможенных переходов – это реальный выстрел себе в ногу. Потому что наша двусторонняя торговля в целом и так является более выгодной для Польши, тем более при условии действующих асимметричных ограничений на наш аграрный экспорт (где мы уже согласились на компромиссы)", – констатировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, поляки, нападавшие на транспорт с украинским зерном и высыпавшие его на землю, должны будут покрыть нанесенные таким образом убытки. Этому могут поспособствовать правоохранители самой Польши, уже возбудившие соответствующие уголовные производства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!