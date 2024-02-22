Польша разблокирует границу с Украиной – однако не полностью: кого будут пропускать

Польша внесет участки автомобильных и железнодорожных дорог, ведущих в сторону контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной, в перечень объектов критической инфраструктуры. Таким образом, страна намерена обеспечить 100% гарантию того, что военная и гуманитарная помощь будет поступать в Украину без каких-либо задержек.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Польское радио. Он отметил: внесение пограничных переходов в перечень объектов критической инфраструктуры произойдет уже в ближайшие часы.

"Премьер сообщил, что в ближайшие часы пункты пропуска на границе с Украиной будут добавлены в список критической инфраструктуры. Это решение улучшит транспортировку военной и гуманитарной помощи в Украину", – говорится в сообщении.

Украина и Польша проведут переговоры из-за блокады границы

О том же, чтобы полностью разблокировать границу, речь пока не идет. Так, Туск пояснил, что готовящееся решение по пограничным переходам "будет означать другой тип организационного режима на пунктах пересечения границы и на подъездных путях и путях к границе с Украиной".

При этом он призвал отделить вопрос "прямой поддержки Украины и защиты польских фермеров и польского рынка от негативных последствий либерализации торговли с Украиной". Другими словами, фактически дал добро на продолжение блокады местными фермерами границы.

Впрочем, подвижки в ситуации все же есть: на 28 марта в Варшаве запланированы переговоры. Участие в них примут представители правительств стран. При этом от проведения переговоров на границе польские власти отказались.

"Лучше проводить эти переговоры на техническом уровне, чтобы правительственная встреча имела не символическую ценность – ведь нам не надо символизма в отношениях. Весь мир видит, насколько мы решительно настроены помогать Украине, и нет необходимости в дальнейших ярких жестах солидарности", – сказал Туск.

При этом он подчеркнул: для решения вопроса "нужны конкретные предложения в вопросах рынка и сельского хозяйства". Что, по его словам, требует тяжелой работы.

Поляки настаивают на решении вопроса на своих условиях

В то же время польский премьер подчеркнул: для поиска решения сложившейся ситуации нужны технические переговоры на уровне ЕС. И для этого он собирается провести встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – чтобы обсудить изменения в условиях торговли с Украиной.

Впрочем, Туск отметил: Польша видит решение вопроса в удовлетворении ее интересов. Чего, по его словам, будет добиваться как от Украины, так и от ЕС.

"Хочу заверить вас, что переговоры с Украиной продолжаются. У нас хорошие отношения, хоть и есть разница в интересах. ... Мы будем убеждать и Киев, и Брюссель согласиться с польской точкой зрения на ситуацию. ... Мы предупредили об угрозе, связанной с либерализацией торговли с Украиной. Польша обязана защищать собственный рынок", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: блокируя границу, поляки "стреляют себе в ногу" – ведь в 2023 году Польша экспортировала в Украину товаров на сумму 12,3 млрд долларов, а импортировала из Украины на 6,6 млрд долларов.

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