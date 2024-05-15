Отключения электроэнергии в Украине неизбежны: каждый должен ограничить потребление

Отключения электроэнергии в Украине неизбежны из-за потери 8 ГВт маневровых мощностей и значительного роста спроса на электроэнергию в холодный период, что затрудняет стабильность энергосистемы. Несмотря на героические усилия энергетиков, необходимо добиться паритета между населением и бизнесом для преодоления этого кризиса.

Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в X. "Ночь. То, что сегодня произошло – отключение света у населения – к сожалению, было вопросом времени", – говорится в сообщении.

По словам Коваленко, в течение последних недель царил полный диссонанс. Несмотря на обстрелы большинство украинцев не осознавали всю сложность ситуации. В то время страна потеряла большинство маневрового поколения. Однако энергетики круглосуточно работали над тем, чтобы население не испытало последствий последних атак врага.

Однако дефицит электроэнергии никуда не исчез. Импорт электроэнергии имеет физические ограничения, а спрос существенно растет из-за низких температур зимой и высоких летом, что создает дополнительные нагрузки на систему.

В результате обстрелов страна потеряла 8 ГВт мощностей, в частности маневровых, таких как тепловые электростанции (ТЭС) и гидроэлектростанции. Это значит, что украинцев ждет сложный период, особенно зимой, когда отключения станут еще более ощутимыми.

Несмотря на эти трудности, энергетики не сдаются и активно работают над изменением ситуации. Генерационные компании и крупнейшие потребители среди бизнеса прилагают значительные усилия для стабилизации системы.

Коваленко отмечает, что очень важно, чтобы бизнес мог продолжать работать, создавать ВВП и поддерживать армию, а переводить весь дефицит электроэнергии на бизнес неправильно. Для достижения победы необходимо обеспечить паритет между населением и бизнесом и, к сожалению, отключения для населения неизбежны.

"Конечно, может именно сейчас энергетики выдумывают новую схему, как сделать недостаток электроэнергии не столь ощутимой, но мы должны пройти этот составной путь. И каждый должен понимать свою ответственность в этом вопросе, и каждый из нас должен ограничить свое потребление ", - отмечает он. .

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе.

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