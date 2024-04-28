Украинцам следует экономить: какие приборы "едят" больше всего электроэнергии

В экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе. В связи с этим энергетики призывают украинцев уже сейчас экономить электроэнергию – дабы не создавать лишней нагрузки на сеть.

Самый простой способ – не использовать одновременно энергозатратные приборы. Как рассказал гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко, больше всего электричества "ест" электроплита – около 3,5 кВт*час. Далее идут:

утюг, фен, электрочайник – около 2,2 кВт*час;

обогреватель, бойлер, пылесос – около 2 кВт*час;

электрическая духовка – около 1,6 кВт*час;

кофемашина – около 1,5 кВт*час;

микроволновка – около 0,8 кВт*час;

стиральная машина, кондиционер – около 0,7 кВт*час.

"Теперь умножаете на количество квартир. И понимаете влияние каждого из нас", – отметил он. Имея ввиду, вероятно, что одновременное использование десятков тысяч приборов создает большую нагрузку на сеть.

В свою очередь, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) ранее подчеркнули: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т. е. одновременно можно включить, к примеру, электроплиту и стиральную машину. А вот глажку одежды или стирку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Когда могут начать выключать свет

Ранее же исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук отметил: вероятность введения почасовых графиков подачи электроэнергии по всей стране появится из-за привычного для июля-августа повышения потребления электричества из-за жары. А также если:

"не будет восстановлена тепловая генерация";

Украине не будет хватать объема электроэнергии, которую она получает из Европы;

не будет возможности передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

Его поддерживает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, украинцам нужно:

"восстановить знания, где пауэрбанки, что с зарядом";

быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут.

"Предполагаю, что нам нужно готовиться. Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля – в августе", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, правительство продлило действие льготной цены на электроэнергию для населения. Срок продлили на 1 месяц, до 31 мая.

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