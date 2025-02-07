Когда западные инвесторы массово покинули Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, в Кремле возлагали большие надежды на "дружественные" страны. Как оказалось, зря – по состоянию на октябрь 2024 года объем иностранных инвестиций в РФ опустился до минимума за 15 лет.

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Об этом сообщили росСМИ. По данным Центробанка РФ, реальный сектор российской экономики привлек $235 млрд капиталовложений извне, что на $44 млрд меньше, чем за аналогичны период прошлого года.

В первый год полномасштабного вторжения в Украине прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в России сократились на $138 млрд, а на следующий год – на $80 млрд. Таким образом, за три неполных года "большой войны" пул ПИИ в экономику страны-агрессора схлопнулся более чем вдвое – на $262 млрд (в 2021 году около $500 млрд).

Несмотря на призывы кремлевского диктатора Владимира Путина к инвесторам из стран БРИКС вкладывать капиталы в Россию, притока денег в Центробанке РФ не зафиксировали. Это свидетельствует о нарастающей изоляции российской экономики, считает научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности Янис Клюге.

До полномасштабной агрессии три четверти прямых иностранных инвестиций в Россию поступали из стран, которые вскоре были объявлены "недружественными". В результате введения санкций и контрсанкций их вложения прекратились. Больше всего потеряли такие отрасли:

торговля – на 80% состояла из западных инвестиций;

финансы – почти на 70%;

научно-технические отрасли – на 40%;

добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность – по 20%.

Нынешние союзники РФ не спешили на деле подтверждать свою приверженность Путину. Например, на Китай приходилось лишь $3,3 млрд прямых инвестиций в РФ (0,66% от общей суммы), на Индию – $613 млн (0,012%), а вложения от Бразилии и ЮАР Центробанк даже не включил в статистику.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Путин обеспокоен состоянием российской экономики, где инфляция достигла двузначных показателей, а базовая ставка Центробанка повышена до 21%, что сдерживает инвестиции и развитие бизнеса. Рекордные военные расходы в 6,3% ВВП дополнительно усиливают экономическое давление, создавая финансовые деформации.

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