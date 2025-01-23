Путин обеспокоен состоянием российской экономики, где инфляция достигла двузначных показателей, а базовая ставка Центробанка повышена до 21%, что сдерживает инвестиции и развитие бизнеса. Рекордные военные расходы в 6,3% ВВП дополнительно усиливают экономическое давление, создавая финансовые деформации.

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Об этом пишет Reuters. Источники сообщают, что Путин все чаще выражает недовольство состоянием экономики, ведь это может поставить под угрозу долгосрочную стабильность страны. Основные проблемы экономики:

высокая инфляция;

Инфляция в России достигла двузначных показателей даже несмотря на то, что Центробанк поднял базовую процентную ставку до 21%. По словам Путина, "экономика перегрета", и правительство уже получило задачу снизить темпы инфляции. Однако повышение цен остается серьезной проблемой для бизнеса и населения, испытывающего рост стоимости жизни.

рекордные расходы на войну;

В этом году Россия увеличила военные расходы до 6,3% ВВП – это самый высокий показатель в постсоветской истории. Оборонные расходы составляют треть всего бюджета, что существенно ограничивает ресурсы других секторов. Такие затраты носят инфляционный характер, усиливая финансовое давление на экономику.

нехватка инвестиций и дорогостоящие кредиты.

Одной из главных причин недовольства Путина стало сокращение частных инвестиций. Высокие процентные ставки делают кредиты почти недоступными для бизнеса, что затрудняет развитие промышленности и других ключевых секторов. Во время встречи с бизнес-лидерами в декабре Путин выразил свое недовольство экономической политикой, особенно по стоимости кредитов.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, пользующаяся доверием Путина, оказалась под серьезным давлением. Ее политика направлена на стабилизацию финансовой системы, но высокие ставки вызывают критику со стороны крупных бизнесменов, включая руководителей "Роснефти" и "Ростеха".

Несмотря на это, источники сообщают, что замена Набиуллиной маловероятна. Ее сторонники утверждают, что главной причиной инфляции являются рекордные расходы на оборону, а не действия Центробанка.

Путин открыто выражает свое разочарование состоянием экономики, особенно по поводу влияния высоких ставок на бизнес. Проблемы стали заметнее во время закрытых встреч с бизнес-лидерами и чиновниками, где президент подчеркивал необходимость снижения стоимости кредитования и активизации инвестиций.

Несмотря на сложности, Кремль утверждает, что экономическая ситуация остается стабильной. Однако реальные цифры свидетельствуют о том, что прогнозируемый рост ВВП в 2025 году составит менее 1,5%, а инфляция и дальше будет давить на финансовую систему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, европейские компании в 2024 году пополнили бюджет Российской Федерации на 3 миллиарда долларов, а также оказывали ее предприятиям жизненно важную техническую поддержку. Это нивелирует действие санкций и других мер, ослабивших способности страны-агрессорки к ведению полномасштабной войны против Украины.

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