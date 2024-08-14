Официальный курс резко вырос и достиг исторического уровня: что происходит с евро

Национальный банк обновил официальный курс евро до исторического рекорда. На 15 августа тот рассчитан на уровне 45,55 грн, что сразу на 35 коп. превышает текущий курс.

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Об установлении нового рекорда по евро сообщили в самом Нацбанке. Предыдущий же рекорд действовал 18 июля – он составлял 45,34 грн. Т.е., был на 21 коп. ниже.

НБУ знает, что делает

В то же время зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается. Так и меняться – когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Каким будет курс евро в банках и обменниках

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что до конца текущей рабочей недели (16 августа) курс наличного евро в банках будет находиться в пределах от 44,35 до 45,65 грн. В то же время, послеобеденный курс евро в банках 14 августа составляет средние 45,13/45,65 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается его снижение в покупке.

В обменниках, по словам аналитика, курс евро будет находиться в пределах от 44,45 до 45,55 грн. Днем 14 августа же они выставили его на среднем уровне 45,1/45,75 грн (покупка/продажа). Таким образом, не исключается снижение курса как в покупке, так и в продаже.

"Большинство обменников финкомпаний и банков продолжат выставлять средний спред (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 35 копеек. Часть сетей обменников и дальше будут выставлять спред в пределах до 1 грн. Обычно такой подход практикуют обменники в местах с низкой конкуренцией или в точках, где наблюдается повышенный спрос на гривну, – в крупных торговых и развлекательных центрах, крупных супермаркетах и ​​т.д.", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, перехода на евровалюту не планируется. Причем, ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Ведь среди прочего таким образом Украина утратит возможность самостоятельно проводить процентную политику. Кроме того, отказ от гривни сделает невозможным осуществление независимой курсовой политики.

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