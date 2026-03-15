Обслуга российского ВПК и спортсмены-пропагандисты: Зеленский наложил новые санкции на РФ

Украина ввела новые санкции против России и Ирана – в частности в отношении компаний и граждан, обслуживающих ВПК РФ. Кроме того, ограничения наложили на паралимпийских спортсменов страны-агрессора, которые распространяют российскую пропаганду.

Как сообщили в Офисе президента 15 марта, Владимир Зеленский подписал соответствующие указы, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Всего в санкционный пакет по ВПК вошло 130 физических и 48 юридических лиц, а именно:

компании, причастные к поставке компонентов для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии "Комета" – эту аппаратуру используют в российских дронах, крылатых и баллистических ракетах, управляемых боеприпасах и самолетах, которыми Россия обстреливает украинские города и общины;

компании и граждане Ирана, которые помогали России запускать, разворачивать и масштабировать производство "Шахедов" на территории РФ , а также причастны к изготовлению иранских дронов и ракет, которые применяются не только против Украины, но и на Ближнем Востоке – против стран Залива;

Другое санкционное решение касается 10 российских паралимпийцев. Все они участвовали в захватнической войне России против Украины. Они распространяют российскую пропаганду и используют спортивные мероприятия как площадку для отбеливания российских преступлений и оккупации.

ЕС продлил санкции против России

14 марта Совет Европейского Союза продлил еще на шесть месяцев санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Санкции против 2600 физических и юридических лицпродлены до 15 сентября 2026 года включительно.

Санкции были введены с целью"значительного ослабления экономической базы России, лишения ее критически важных технологий и рынков, а также значительного ограничения ее возможностей вести войну". В ЕС напомнили, что они были введены в действие еще в 2014 году, после начала российской агрессии против Украины и оккупации Крыма, а после полномасштабного вторжения в 2022 году указанные ограничения "были значительно расширены".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 марта США временно ослабили санкции против российской нефти и позволили всем странам покупать уже загруженное сырье до 11 апреля. На сайте американского Минфина уже опубликована соответствующая лицензия.

