Обменники "отказались" удерживать курс: сколько теперь стоит доллар

Украинские обменники заметно переписали курс доллара. В полдень 15 марта они выставили курс валюты на среднем уровне 38,34/38,87 грн (покупка/продажа), что сразу на 17 коп. дешевле в покупке, чем вечером предыдущего дня, но на 5 коп. дороже в продаже.

Изменения произошли и в банках – там доллар подешевел. Так, в полдень 15 март они определили курс валюті в средние 38,45/38,9 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в покупке, вечером предыдущего дня;

сразу на 9 коп. – в продаже.

В целом крупные учреждения покупают валюту по 37,85-38,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,25 грн;

Укрэксимбанк – 38,3 грн;

ПУМБ – 38,5 грн;

Сенс Банк – 38,5 грн;

Укрсиббанк – 38,35 грн;

Универсал Банк – 37,85 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,35 грн.

Продают же они ее по 38,85-39 грн. Так:

ПриватБанк – 38,85 грн;

Укрэксимбанк – 38,9 грн;

ПУМБ – 39 грн;

Сенс Банк – 38,85 грн;

Укрсиббанк – 38,95 грн;

Универсал Банк – 38,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 38,95 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

НБУ не стал снова бить рекорд

В то же время, Нацбанк определил официальный курс доллара на 15 марта в 38,69 грн. Что на 10 коп. ниже вчерашнего. Который, к тому же, является рекордным.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Кроме того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Что будет с долларом в середине марта

В целом же, на следующей неделе (18-24 марта) в Украине ожидается рост курса наличного доллара – при чем, прежде всего, в продаже. Так, по прогнозу банковского сектора, стоимость американской валюты будет находится в пределах от 38,5 до 39,5 грн.

Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, разница между курсами покупки и продажи в банках составит до 60 коп. в банках. В обменниках – до 1 грн.

"Формирование курсов будет происходить на базе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений. При этом обменники могут еще и учесть дополнительную маржу в случае превалирования спроса над предложением", – сообщил банкир.

В целом же, отметил он, ситуация на рынке будет развиваться "по уже устоявшимся канонам частичной либерализации". В частности, частые курсовые колебания будут происходить под сопровождение "эффективной тактики НБУ по установлению равновесия между спросом и предложением".

"Следовательно, курсу национальной валюты не угрожаю ни обвал, ни резкий рост", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет еще больше – до 41,02 грн. Однако и здесь волноваться не стоит – ведь согласно прогнозу агентства, по базовому сценарию развития дальнейших событий, правительство Украины и НБУ "сохранят свой административный потенциал". Причем даже "перед лицом серьезных военных угроз".

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