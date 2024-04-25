Обменники отказались от резких движений по доллару: что сделали с курсом

За прошедшие сутки в Украине практически не изменился курс наличного доллара. И в банках, и в обменниках он остался фактически на том же уровне, что и днем ранее. В частности, утром 25 апреля обменники определили стоимость американской валюты в средние 39,34/39,93 грн, что на 6 коп. дешевле в покупке, чем утром 24 апреля, и на 2 коп. в продаже.

Похожая ситуация наблюдается и в банках. Там выставили курс наличного доллара на среднем уровне 39,4/39,86 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 4 коп. в продаже.

В целом же крупные учреждение продают валюту по 39,85-39,9 грн. Так:

ПриватБанк – 39,9 грн;

ПУМБ – 39,9 грн;

Сенс Банк – 39,9 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,85 грн.

Покупают же они доллар по 39,3-39,45 грн. В частности:

Приватбанк – 39,3 грн;

ПУМБ – 39,4 грн;

Сенс Банк –39,45 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,35 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Ожидаются курсовые рекорды

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты – на 18 апреля ее официальный курс к доллару определен в 39,55 грн.

Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года. Впрочем, волноваться из-за ожиданий МВФ не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством Украины в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Т.е. всего на 30 коп. ниже.

А вот в следующие 5 лет, прогнозируют в МВФ, гривня заметно просядет по отношению к доллару – ожидается, что курс превысит 50 грн/доллар. Так:

средний курс в 2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;

в 2026 году – 48,6 грн/доллар;

в 2027 году – 50,4 грн/доллар;

в 2028 году – 52,1 грн/доллар;

в 2029 году – 54,1 грн/доллар.

А Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Что, впрочем, тоже не сильно расходится с оценкой МВФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Министерстве экономики ожидают, что в 2027 году обменный курс доллара в Украине может достичь 49,6 грн. Таким образом, в ведомстве прогнозируют значительную девальвацию гривни в течение ближайших лет – к примеру, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!