Будет ли доллар по 50 грн: в Минэкономики рассказали, чего ожидать от курса в ближайшие годы

В Министерстве экономики ожидают, что в 2027 году обменный курс доллара в Украине может достичь 49,6 грн. Таким образом, в ведомстве прогнозируют значительную девальвацию гривни в течение ближайших лет – к примеру, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Об ожиданиях сообщили в самом министерстве. Там отметили:

украинская экономика "критически зависит от объемов поступлений от международных партнеров", которые, по прогнозам на среднесрочную перспективу, "постепенно будут уменьшаться";

во время войны дефицит бюджета будет оставаться высоким – "с последующим его уменьшением на среднесрочную перспективу".

Что в Украине будет с долларом в ближайшее время

В целом, согласно консенсус-прогнозу Минэкономики (усредненному значению основных прогнозных показателей экономического и социального развития Украины, рассчитанных на основе экспертных оценок специалистов в сфере макроанализа и прогнозирования), в 2024 году среднее значение курса доллара в Украине составит 40,33 грн. При этом к концу года курс ожидается на уровне 41,67 грн/доллар.

В дальнейшем же, прогнозируется, гривня будет дешеветь. Так, по ожиданиям:

в 2025 году среднее максимальное значение курса ожидается в 45,9 грн/доллар, курс на конец года – 46,3 грн;

в 2026 году среднее максимальное значение курса – в 48,6 грн/доллар, курс на конец года – 47,8 грн;

в 2027 году среднее максимальное значение курса – в 48,7 грн/доллар, курс на конец года – 49,6 грн.

Впрочем, ситуация может сложиться и намного лучше. Так:

в 2025 году среднее минимально значение курса ожидается в 39,6 грн/доллар, курс на конец года – 39 грн;

в 2026 году среднее минимально значение курса – в 39 грн/доллар, курс на конец года – 38 грн;

в 2027 году среднее максимальное значение курса – в 40 грн/доллар, курс на конец года – 41 грн.

Ожидаются курсовые рекорды

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты – на 18 апреля ее официальный курс к доллару определен в 39,55 грн.

Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года. Впрочем, волноваться из-за ожиданий МВФ не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством Украины в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Т.е. всего на 30 коп. ниже.

А вот в следующие 5 лет, прогнозируют в МВФ, гривня заметно просядет по отношению к доллару – ожидается, что курс превысит 50 грн/доллар. Так:

средний курс в 2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;

в 2026 году – 48,6 грн/доллар;

в 2027 году – 50,4 грн/доллар;

в 2028 году – 52,1 грн/доллар;

в 2029 году – 54,1 грн/доллар.

А Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings с главным офисом в Нью-Йорке ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн. Что, впрочем, тоже не сильно расходится с оценкой МВФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время украинский бизнес ожидает незначительную девальвацию гривни в следующие 12 месяцев. Согласно опросу НБУ, бизнес считает, что в течение следующего года курс нацвалюты к доллару просядет до 40,44 грн. Что, впрочем, позитивнее, чем прогнозы МВФ и Кабмина.

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