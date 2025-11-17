НБУ выводит из обращения монеты: какие подлежат изъятию

Нацбанк выводит из оборота монеты. Однако не все – только выпущенные до 2003 года. Причина – стремление оптимизировать номинальный ряд.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили:

Украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.

Обмен осуществляется бесплатно. Провести же его можно в подразделениях Национального банка и отдельных банках – полный список находится по ссылке.

Времени для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Зачем НБУ выводит монеты из обращения монеты

В целом же, отметили в регуляторе, выведение монет из обращения является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:

Повышение защиты и качества денег.

Упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

Какие монеты выводит НБУ из обращения

В целом, из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Старую гривню можно продать почти за 40 тысяч

В то же время, украинцы могут хорошо заработать, продав некоторые старые 1-гривневые монеты. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы платить за них тысячи гривен.

Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 12 000 до 37 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На монетах номиналом 1 грн 1992 года не было надписей на гурте, то есть гурт гладкий. Все это потому, что изначально не существовало инструментов для нанесения гуртовой надписи. Позже специалисты монетного двора экспериментировали с нанесением надписей", – отмечают специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Продлится он с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

