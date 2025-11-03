Украинцев призвали сдавать монеты разных номиналов: в Нацбанке назвали причину и срок
В Украине идет сбор Нацбанком монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Он будет длиться до 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Акция получила название #PowerCoins.
- Проводят ее совместно со всеукраинским движением UAnimals.
- Собранная сумма будет направлена на корм для спасенных из зоны боевых действий животных, а также другие их потребности.
"Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты и в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет UAnimals", – говорится в сообщении.
Какие монеты могут сдать украинцы
- 10 коп.;
- 50 коп.;
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн.
В какие банки можно сдавать монеты
- Ощадбанк.
- ПУМБ.
Перечень отделений банков, в которые можно сдать монеты в рамках акции, находится по ссылке.
НБУ планирует выпустить новые 5 грн
В то же время Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в ноябре. Там отметили:
- Монета получит название "Год Коня".
- Монета войдет в серию "Восточный календарь".
О самих новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:
- Они будут отчеканены из нейзильбера (специального сплава меди, никеля и цинка)
- Монета будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.
- Ее диаметр составит 38,6 мм.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, зачастую монеты времен СССР являются ничем иным, как просто кусками металла. А потому, несмотря на расхожее мнение, что все старые копейки – ценные, они не принесут своим владельцам больших денег.
