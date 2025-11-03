Украинцев призвали сдавать монеты разных номиналов: в Нацбанке назвали причину и срок

В Украине идет сбор Нацбанком монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Он будет длиться до 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

Видео дня

Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Акция получила название #PowerCoins .

. Проводят ее совместно со всеукраинским движением UAnimals.

Собранная сумма будет направлена на корм для спасенных из зоны боевых действий животных, а также другие их потребности.

"Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты и в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет UAnimals", – говорится в сообщении.

Какие монеты могут сдать украинцы

10 коп.;

50 коп.;

1 грн;

2 грн;

5 грн;

10 грн.

В какие банки можно сдавать монеты

Ощадбанк.

ПУМБ.

Перечень отделений банков, в которые можно сдать монеты в рамках акции, находится по ссылке.

НБУ планирует выпустить новые 5 грн

В то же время Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в ноябре. Там отметили:

Монета получит название "Год Коня".

Монета войдет в серию "Восточный календарь".

О самих новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:

Они будут отчеканены из нейзильбера (специального сплава меди, никеля и цинка)

Монета будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, зачастую монеты времен СССР являются ничем иным, как просто кусками металла. А потому, несмотря на расхожее мнение, что все старые копейки – ценные, они не принесут своим владельцам больших денег.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!