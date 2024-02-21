НБУ установил исторический рекорд курса доллара: чего ожидать от обменников

Национальный банк в очередной раз обновил рекорд официального курса доллара. На 22 февраля он выставил его на уровне 38,62 грн, что на 14 коп. выше текущего. Тем не менее, волноваться из-за этого не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Впрочем, ситуативные изменения на рынке все же возможны – в предыдущие разы после обновления рекорда курс наличного доллара в банках и обменниках ощутимо рос.

О рекорде сообщили в самом НБУ. Таким образом, регулятор повысил официальный курс до исторического 3-й раз за последние 3 дня. Так:

20 февраля он составил 38,28 грн;

21-го – 38,48 грн.

Впрочем, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Ведь как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Кроме того, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Что гораздо больше за рекордный.

Банки о обменники могут повысить официальный курс

Говорить со 100%-ной уверенностью, как на рекордный курс отреагируют банки и обменники, пока сложно. Однако после предыдущих повышений официального курса росла стоимость наличного доллара и в банках с обменниками.

Так, утром 21 февраля банки покупали доллар в среднем по 38,3 грн, а продавали по 38,8 грн. Это на 15 коп. дороже в покупке, чем днем ранее, и на 20 коп. – в продаже.

Подорожал доллар и в обменниках. Однако не так сильно, как в банках: в среднем 38,65/38,78 грн (покупка/продажа), что:

на 6 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 3 коп. – в продаже.

Вечером же, кстати, банки выставили курс на среднем уровне в те же 38,3/38,8 грн (покупка/продажа). А обменники – 38,7/38,8 грн (покупка/продажа).

Похожая ситуация была и 20 февраля. Тогда после в банках и обменниках наличный курс доллара вырос на 20-40 коп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время НБУ не будет возвращать фиксированный курс доллара. Там отмечают, что от этой практики отошли сознательно, а все колебания – как в сторону удорожания, так и удешевления – являются нормальным явлением при режиме управляемой гибкости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!