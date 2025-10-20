НБУ планирует выпустить новые 5 грн в оригинальном дизайне: назван срок

Нацбанк планирует выпустить новую памятную монету номиналом 5 грн. Ожидается, что она появится в ноябре.

Видео дня

Об запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "Год Коня".

Монета войдет в серию "Восточный календарь".

О самих новых 5 грн известно немного. Лишь то, что:

Они будут отчеканены из нейзильбера (специального сплава меди, никеля и цинка)

Монета будет выпущена тиражом до 80 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 38,6 мм.

В целом же, отметим, памятные монеты – это не просто разновидность денег. Они объединяют в себе художественный замысел, историческую память и коллекционную ценность.

Выпуск таких монет осуществляется ограниченными сериями и в разных материалах: от недрагоценных сплавов, вроде медно-никелевых, до благородных металлов – золота и серебра. А благодаря высокому уровню исполнения они воспринимаются не как обычное средство расчета, а как объект для инвестиций и предмет коллекционирования.

Что НБУ сделает с монетами 1 и 2 грн

В то же время, дизайн монет в 1 и 2 грн в ближайшее время менять не будут. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что в будущем к этому вопросу там все же вернутся.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. ... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

Он отметил: обсуждать изменение дизайна монет 1 и 2 грн могут начать после стабилизации ситуации в стране. Соответственно, через определенное время украинцы, скорее всего, увидят новый дизайн:

Либо одной из монет в 1 и 2 грн.

Либо же сразу обеих.

Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!