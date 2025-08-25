Украинцам рассказали, что будет с монетами 1 и 2 грн: к чему готовится НБУ

В ближайшее время в Украине не будут менять дизайн монет 1 и 2 грн. Несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен, сейчас он поставлен на паузу. Впрочем, в Нацбанке ожидают, что после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил, что в 2021 году Нацбанк:

Начал готовить изменение дизайна монет, поскольку украинцы жаловались на то, что они очень похожи.

Была сформирована соответствующая рабочая группа.

Стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. ... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

При этом он подчеркнул: в будущем регулятор намерен вернуться к изменению дизайна монет. Однако, по его словам, это произойдет только после "стабилизации ситуации в стране".

У украинцев намерены "отобрать" 10 копеек

В то же время, в Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – рассказали в Нацбанке.

При этом подчеркивается: до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии эти монеты и дальше будут оставаться в обращении. То есть, сейчас ими можно свободно рассчитываться.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Национальном банке хотят прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

