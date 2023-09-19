НБУ изменил правила продажи долларов: как это повлияло на курс

Снятие Нацбанком части ограничений на осуществление валютных операций может привести к росту курса наличного доллара в Украине. В частности, в банковском секторе уже пересмотрели прогноз стоимости американской валюты на 18-24 сентября: если в конце прошлой недели предполагалось, что она будет находится на уровне 36,8-37,8 грн, то сейчас – 37,25-38,25 грн.

Об этом рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом усиление либерализации валютного рынка может оказать существенное влияние на него.

"15 сентября НБУ принял решение о дальнейшей либерализации валютного рынка, а именно снял часть ограничений на осуществление валютных операций, что может существенно сказаться на наличном курсе. Так, в течение недели коридор возможны колебания будут проходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн/доллар", – сказал банкир.

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Напомним: Нацбанк, среди прочего, разрешил банкам и обменникам с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты для продажи учитывать остатки, которые учитывалась в кассах этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

"Следовательно, уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах суммы, определяемой как сумма следующих составляющих: сумма остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022 года; объем превышения покупки наличной валюты над объемом ее продаж,120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц", – отметили в НБУ.

Сумма же составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного Национальным банком Украины на дату такого расчета.

Сколько стоит доллар сегодня

Утром 19 сентября банки выставили курс валюты на среднем уровне 37,8-38,5 грн. Что на 3 коп. больше в покупке, чем было днем ранее, и на 10 коп. – в продаже.

На черном рынке же курс доллара резко подскочил. 19 сентября его выставили на среднем уровне 38,42/38,6 грн, что:

на 27 коп. больше в покупке, чем днем ранее;

на 30 коп. – в продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в 2024 году доллар в Украине вряд ли будет стоить 41 грн – ведь сейчас для этого нет никаких предпосылок. Однако полностью исключать такой вариант развития событий во время войны нельзя: любое мощное негативное событие может стать шоком для рынка, что может повлечь за собой падение гривни.

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