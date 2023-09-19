За сутки на рынке произошли изменения: как украинские банки переписали курс доллара

В Украине подорожал наличный доллар. Утром 19 сентября банки выставили курс валюты на среднем уровне 37,8-38,5 грн, что на 3 коп. больше в покупке, чем было днем ранее, и на 10 коп. – в продаже.

Из всех крупных банков дороже всего покупает доллар Креди Агриколь Банк – 38 грн. Дороже средних 37,8 грн валюту покупают также:

Сенс Банк – 37,9 грн;

Ощадбанк – 37,85 грн.

Самый низкий курс в покупке выставил OTP Bank – 37 грн. У остальных больших учреждений американская валюта стоит 37,3-37,8 грн.

Продает ее дороже всего тоже Креди Агриколь Банк – 38,95 грн. А дороже средних 38,5 грн также:

Ощадбанк – 38,75 грн;

Укрэксимбанк – 38,6 грн.

Видео дня

Дешевле всего продает американскую валюту тоже OTP Bank – 38 грн. Остальные крупные банки выставили ее курс на уровне 38,25-38,5 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках резкий скачок

На черном рынке же курс доллара резко подскочил. 19 сентября его выставили на среднем уровне 38,42/38,6 грн, что:

на 27 коп. больше в покупке, чем днем ранее;

на 30 коп. – в продаже.

Стабильный курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Доллар будет стоит дороже, чем ожидалось

В целом же в течении 18-24 сентября наличный доллар в Украине будет стоить дороже, чем предполагалось ранее. Если в конце прошлось недели курс американской валюты прогнозировался на уровне 36,8-37,8 грн, то сейчас – 37,25-38,25 грн. Причина – снятие Нацбанком части ограничений на осуществление валютных операций.

"Это может существенно отразиться на наличном курсе. Так в течении недели возможные колебания будут происходить в новом коридоре: 37,25-38,25 грн", – объяснил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в 2024 году доллар в Украине вряд ли будет стоить 41 грн – ведь сейчас для этого нет никаких предпосылок. Однако полностью исключать такой вариант развития событий во время войны нельзя: любое мощное негативное событие может стать шоком для рынка, что может повлечь за собой падение гривни.

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