Курс доллара собрались переписывать? Что хочет Минфин и чего ожидать украинцам в 2024 году

В последнее время ситуация с курсом наличного доллара в Украине достаточно усложнила жизнь экспертам и обозревателям: давать прогнозы, оценивать и обсуждать нужно, а фактически ничего. Дело в том, что стоимость американской валюты уже довольно давно обосновалась в районе 37-38 грн – и далеко от него не убегала, колеблясь во вполне приемлемых пределах в несколько копеек.

И даже рост курса до почти 39 грн, который произошел в конце лета, оказался временным явлением, вызванным локальными факторами (например, снижением экспортных поступлений, в частности из-за блокирования Россией морских путей экспорта продовольствия или уменьшения обменных пунктов), а не системными экономическими предпосылками. Соответственно, и кардинальные сдвиги не ожидались.

Как вдруг министр финансов Сергей Марченко заявил, что в 2024 году средний курс доллара в Украине может подскочить до уровня 41,4 грн. То есть, в моменты максимальных значений будет находиться на еще более высоком уровне. Причина – отсутствие фундаментальных факторов для изменения гривны.

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Следствие – запуск обсуждений, прогнозов, разъяснений, поисков подводных камней, а также всего того, чем привыкли заниматься эксперты и обозреватели. Со всем этим, а также с тем, что действительно стоит за словами Марченко, чего ждать украинцам и что будет, если его слова сбудутся, разбирался OBOZREVATEL.

Что сказал Марченко

На встрече Европейской бизнес ассоциации EBA Global Outlook: Новая экономика Украины глава Минфина Сергей Марченко заявил: в 2024 году среднегодовой курс доллара в Украине может пересечь отметку 41 грн и составить 41,4 грн/доллар. По крайней мере, на это рассчитывает министерство, обеспокоенное укреплением гривни.

Причиной же этой обеспокоенности, по его словам, стали экспортные показатели. Ведь чем ниже курс доллара, тем меньшие гривневые доходы от продажи товаров и услуг за границу.

"Нас беспокоит укрепление гривни… В следующем году предусматриваем курс 41,4 грн/доллар", – заявил Марченко. Отметив, что такой прогноз основывается на расчетах Министерства экономики и "других уполномоченных структур".

Кроме того, он подчеркнул, что для укрепления гривни "нет никаких фундаментальных факторов". Что, по словам министра, является минусом для экспортно-ориентированного бизнеса и в целом для экономики страны. Ведь, добавил он, "экспорт не растет вообще".

Госбюджет на носу

Здесь следует помнить о 2 важных вещах. Что:

озвученный Марченко курс в 41,4 грн/доллар на 2024 год является прогнозом, а не констатацией факта;

сделан этот прогноз был накануне внесении в Верховную Раду проекта Госбюджета на 2024 год.

"Напомню три истины: 1 – в Госбюджет не закладывается курс, он есть только в макропрогнозе. 2 – почти никогда этот курс не совпадает с реальной ситуацией. 3 – этот курс закладывается под цифры Бюджета. Чиновниками. Если бы они умели угадывать курс-были бы олигархами на Уолл-стрит. Но не угадывают", – объяснил ситуацию нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он также добавил таблицу прогнозируемых и реальных курсов с 2015 года. Сошлось только в 2020-м – тогда:

прогнозировался среднегодовой курс на уровне 27 грн/доллар;

по факту он составил 26,96 грн/доллар.

Близко к этому было в 2017-м. Тогда:

прогнозировали курс в 27,2 грн;

по факту он составил 26,6 грн.

В остальных же случаях разница была существенной. Правда, случалось так, что фактический курс:

как очень не дотягивал до прогнозируемого – как в 2019 году, когда его прогнозировали на уровне 29,4 грн, а оказалось, что он составил 25,85 грн;

так превышал его – как в 2015 году, когда прогнозируемый составлял 17 грн, а по факту оказалось 21,84 грн. Впрочем, тогда у Украины и не было такой мощной финансовой поддержки от партнеров, как ныне, что также сказалось.

Более того, в "военном" госбюджете Украины на 2023 год предусмотрен курс доллара на уровне 42,2 грн. А по состоянию на 15 сентября американская валюта даже на наличном рынке стоит не дороже 38,5 грн. Официальный курс же остается фиксированным на уровне 36,56 грн.

Гривня не крепкая, а стабильная

Фундаментальных причин для стабильного курса доллара в виде устойчивой экономики в Украине действительно нет, отметил в разговоре с OBOZREVATEL аналитик аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. Он объяснил:

экспорт Украины падает – по итогам 2023 года объемы импорта превысят экспорт на 20 млрд долларов;

на карты беженцев за границу выводятся значительные суммы. Фактически они выходят из экономики Украины;

присутствует девальвационный фактор инфляционных ожиданий населения. Что, впрочем, является обычным делом для войны.

"Но это все перекрывается международной финансовой помощью. И потому сам платежный баланс сейчас профицитный на 10 млрд долларов. То есть, он в плюсе", – отметил Кущ.

С другой стороны, говорить в текущих условиях о прочности гривни как таковой вообще неуместно, пояснил OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, описывать сегодняшнее положение украинской валюты лучше определением "стабильности".

"Я бы не говорил о крепкой гривне. Я не знаю, кто может вообще искренне называть гривню крепкой. Она стабильна. Мы говорим о стабильности обменного курса. Мне кажется, что в условиях войны эта стабильность играет важную роль: у нас доходы нестабильны, ожидания нестабильны, зато по курсу мы понимаем, что у нас стабильность", – отметил он.

Стабильность же эта, по словам Паращия, играет немаловажную роль. В частности, "увеличивает доверие к экономике, действиям правительства и т.п.".

Курс под бюджет

С другой стороны, отметил он, "судьба Минфина такова: чем выше инфляция, чем выше курс доллара, тем ему лучше". Ведь таким образом гораздо легче обеспечить большие поступления в госбюджет в гривне. О чем, собственно, и сказал Марченко.

"Так удобнее сверстать бюджет на следующий год. Минфину нужно собирать деньги – чтобы финансировать расходы. Расходы же у нас очень большие, а источники финансирования очень неопределенные – потому что налоговые поступления покрывают фактически только треть этих расходов. Поэтому очевидно, что Минфину было бы удобнее собирать больше средств, если бы у нас была большая инфляция", – констатирует Паращий.

Похожего мнения придерживается и Кущ. Он отмечает: прогнозируемый для Госбюджета курс технический и "закладывается для того, чтобы искусственно увеличить доходы от импорта".

"Девальвация гривни – это увеличение доходов с таможни в виде НДС, который начисляется на импортные товары. Пошлина же исчисляется по таможенной стоимости товаров. Соответственно, если гривна девальвирует, то таможенная стоимость товаров растет", – объяснил эксперт.

Прогноз ради прогноза?

В общем же, делать прогноз курса доллара в условиях его фиксации – вещь довольно странная, отмечает Кущ. Ведь, объясняет он, "Нацбанк что захочет поставить, то и поставит".

"При таких обстоятельствах слово "прогнозирование" вообще нивелируется. Поскольку прогнозировать фиксированный курс – это ведь абсурд", – констатировал эксперт.

Между тем, руководство самого Нацбанка уже заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. Впрочем, этому будет предшествовать ряд процессов, предусмотренных согласованной с МВФ программой валютной либерализации. В частности, НБУ хочет сначала получить удовлетворительные показатели по ряду параметров. Это, среди прочего:

инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски безопасности.

"Вот практически полный список. Пока команда Нацбанка мне в известной степени напоминает снайпера, который пытается попасть точно в цель. Но при этом цель постоянно двигается, и мы должны попасть именно таким образом, чтобы не повредить достижениям, которые имеем сегодня. Именно курсовая устойчивость в условиях войны является для нас ключевым фактором", – сказал глава НБУ Андрей Пышный.

При этом он подчеркнул, что к отмене фиксированного курса в регуляторе готовятся уже в течение длительного времени. "Сигналы по этому поводу мы предоставляем рынку последние не менее полугода", – отметил глава Нацбанка.

В то же время, по словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, очертить конкретные параметры будущей курсовой политики регулятора пока нельзя. Однако точно можно сказать, что Нацбанк "будет продолжать быть активным участником валютного рынка".

"Будем своими валютными интервенциями компенсировать структурный дефицит валюты на рынке, создавая ситуацию, чтобы курс мог колебаться как в одну, так и в другую сторону. Особенно на первых стадиях мы будем очень существенно ограничивать эти курсовые колебания", – объяснил он.

То есть получается так, что даже после отпуска курса доллара в свободное плавание НБУ будет влиять на него. И вряд ли позволит стоимости валюты достаточно резко взлететь.

Будет ли курс 41 грн и больше?

Если коротко – вряд ли. Ведь, по словам Паращия, сейчас для этого нет никаких предпосылок.

Однако полностью исключать такой вариант развития событий во время войны нельзя: любое мощное негативное событие может стать шоком для рынка, что может повлечь за собой падение гривни. Такими же шоковыми событиями, по его словам, могут стать, например:

полное исчезновение возможности экспорта;

техногенная катастрофа, сопоставимая с подрывом Каховской ГЭС;

массовые обстрелы Россией инфраструктуры страны;

либо же серьезные неудачи на фронте.

Впрочем, подчеркнул эксперт, даже при реализации какого-либо из таких сценариев скачка курса доллара может не произойти. Ведь несмотря на опасения этого после того же подрыва Каховской ГЭС, стоимость доллара не улетела вверх.

"Давайте вспомним ситуацию с Каховской ГЭС: была очень серьезная катастрофа, но на курсе это никак не отразилось. Давайте вспомним, как в обстреливали электростанции по всей стране – это на курсе тоже никак не сказалось", – напомнил Паращий.

Если же не учитывать непредсказуемые внешние факторы, то на стремительный рост курса может повлиять, по его словам, лишь"желание Нацбанка как-то его либарализовать". Впрочем, признал эксперт, до весны ожидать, к примеру, значительного изменения официального курса американской валюты, по его словам, не стоит – "зимой у нас и так много стрессовых факторов".

"Я пока не вижу в следующем году курса 40 грн и больше", – резюмировал он.

А что, если доллар таки перепрыгнет планку в 41 грн?

Тогда украинцы обеднеют, признал Кущ. Ведь в таком случае подорожает все – топливо, еда, одежда и другие товары.

"Все станет дороже. А зарплаты пропорционально не вырастут", – констатировал он.

Впрочем, если международные партнеры продолжат в следующем году помогать Украине на том уровне, на котором делают это сейчас, избежать такого развития событий удастся. И тогда, как минимум, в начале 2024 года, "курс будет стабильным и таким как сейчас".

"Международная финансовая помощь – это якорь, который держит курс. Конечно, если бы она по каким-то неизвестным причинам завтра прекратилась, то тогда этот якорь бы сорвало и курс понесло бы в заоблачные вершины. Но пока такая вероятность, очень низкая", – резюмировал эксперт.