НБУ изменил правила продажи долларов: новые условия в банках и обменниках с 16 сентября

Украинские банки с 16 сентября будут продавать валюту по новым правилам. НБУ принял решение смягчить ряд ограничений для того, чтобы дать компаниям возможность погашать иностранные кредиты, а украинцам – легче покупать доллары.

Об этом говорится в сообщении Национального банка. Так, с 16 сентября при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк или обменнник может продать на валютном рынке, будут учитываться остатки средств наличной иностранной валюты, которая учитывалась в кассе этих учреждений по состоянию на 13 апреля 2022 года.

"Следовательно, уполномоченные учреждения будут осуществлять операции по продаже клиентам иностранной валюты в наличной форме в пределах суммы, определяемой как сумма следующих составляющих: сумма остатков наличной иностранной валюты на 13 апреля 2022 года; объем превышения покупки наличной валюты над объемом ее продаж,120% от объема покупки безналичной иностранной валюты у физических лиц", – отмечают в Нацбанке.

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Сумма составляющих рассчитывается в долларовом эквиваленте, исчисляемом на основании официального курса гривны к иностранным валютам, установленного Национальным банком Украины на дату такого расчета. Расширение перечня медицинских услуг, для оплаты которых население может осуществлять трансграничные переводы

Учитывая предложения общественных организаций и банков, Национальный банк расширяет перечень медицинских услуг, для оплаты которых украинцы могут переводить средства за границу. Так, в соответствующий список добавлены услуги по реабилитации, а также услуги по приобретению протезов и их комплектующих, установке, сервисному обслуживанию и ремонту протезов.

Национальный банк дал возможность государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) переводить средства за границу с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом Министров Украины. Кроме того, разрешено производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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