Банки готовятся переписывать курс доллара уже через несколько дней: чего ожидать украинцам

Снижение Нацбанком учетной ставки может привести к снижению курса наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что уже на следующей неделе (18-24 сентября) американская валюта может стоить 36,8-37,8 грн. Утром 14 сентября же – в преддверии решения по учетной ставке – банки выставили курс наличного доллара на среднем уровне 37,7/38,3 грн (покупка/продажа).

При этом, объяснил OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, рынок будет находиться в ожидании дальнейшей валютной либерализации. В частности, установления плавающего курса.

"18-24 сентября ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от принятых решений 14 сентября. Рынок ожидал снижения учетной ставки и после таких изменений и обнародования данных по инфляции вполне возможно образование новых валютных границ для доллара: 36,8-37,8 грн", – отметил банкир.

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На сколько НБУ снизил учетную ставку

Национальный банк 14 сентября снизил учетную ставку с 22% до 20%. Это, прежде всего, означает, что деньги станут более дешевыми для банков.

В перспективе же это может привести к удешевлению и потребительских кредитов и снижению ставок по депозитам. Также новая "учетка" может скорректировать ситуацию на валютном рынке, т.к. снижение ставки связано и с привлекательностью гривни, и с валютной либерализацией.

Украине придется вернуть плавающий курс доллара

Кроме того, руководство Нацбанка заявило о намерении вернуться к гибкому курсу наличного доллара. И отказаться таким образом от фиксированного, который сейчас составляет 36,56 грн.

Впрочем, этому будет предшествовать ряд процессов, предусмотренных согласованной с МВФ программой валютной либерализации. В частности, НБУ хочет сначала получить удовлетворительные показатели по ряду параметров. Это, в частности:

инфляция;

реальная рыночная ставка;

состояние и объем золотовалютных резервов;

ситуация на валютном рынке;

финансовая стабильность;

риски безопасности.

"Вот практически полный список. Пока команда Нацбанка мне в известной степени напоминает снайпера, который пытается попасть точно в цель. Но при этом цель постоянно двигается, и мы должны попасть именно таким образом, чтобы не повредить достижениям, которые имеем сегодня", – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

При этом он подчеркнул: к отмене фиксированного курса в регуляторе готовятся уже в течении длительного времени. "Сигналы по этому поводу мы предоставляем рынку последние не менее полугода", – отметил Пышный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, курс в 41,4 грн/доллар на 2024 год, озвученный министром финансов Сергей Марченко, является прогнозом, а не констатацией факта. Более того, в экспертной среде уверены, что сейчас каких-либо предпосылок для повышения курса доллара в Украине до 41 грн. и выше нет.

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