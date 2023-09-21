У Зеленского опровергли трехстороннюю встречу с Дудой относительно зерна: что происходит между Польшей и Украиной и есть ли выход

Президент Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) пока что не проводил трехстороннюю встречу с обсуждением зернового вопроса с коллегами из Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой. О такой встрече СМИ сообщили ошибочно. А вот зерновой конфликт Украины и Польши все еще остается неразрешенным.

Информацию о трехсторонних зерновых переговорах Зеленского, Дуды и Науседы в комментарии OBOZREVATEL опроверг пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Впрочем, Науседа все же сделал ряд заявлений по поводу зернового эмбарго Польши. OBOZREVATEL разобрался, что сейчас происходит в отношениях между странами.

Зерновая встреча, которой не было

О трехсторонних переговорах Зеленского, Дуды и Науседы 21 сентября ошибочно сообщило издание LRT. Позже текст исправили, убрав из материала все упоминания о таких переговорах.

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Тем не менее, президент Литвы действительно четко призвал Украину и Польшу как можно скорее урегулировать разногласия. Также в материале упоминаются его раздельные переговоры с Дудой и Зеленским, однако не известно, были ли это более ранние официальные встречи или же неформальное общение на полях Генассамблеи ООН.

"Разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно быстрее. Польша занимает исключительное место в поддержке (Украины в обороне от российской агрессии. – Ред). Решения должны быть найдены, потому что было бы безответственно еще больше углублять кризис", – заявил Науседа.

Он заверил, что продолжит переговоры как с Зеленским, так и Дудой, чтобы вопрос зернового эмбарго был наконец исчерпан. По словам Науседы, стороны торгового конфликта должны осознавать, что "речь идет не о безопасности отдельных стран, а о целом регионе и даже континенте". Он отметил, что ссоры между партнерам играют на руку российской пропаганде.

"Как показывает история, только совместными усилиями, поддержкой и помощью друг другу мы можем противостоять опасности внешней угрозы. Разногласия не только подрывают единство, но и помогают вражеской пропаганде", – подчеркнул Науседа.

Украина, Польша, зерно: почему возник конфликт

Заявление Науседы стало ответом на появившуюся на фоне зернового конфликта информацию о том, что Польша прекращает поставки оружия в Украину. Так, польский премьер Матеуш Моравецкий сделал подчеркивал, что Варшава сейчас сосредоточена на перевооружении собственной армии и потому не передает Киеву военную помощь.

Корни политических разногласий кроются в торговой сфере. Дело в том, что Польша одна из первых ввела запрет на продажу украинского зерна на своей территории – из-за протестов местных фермеров, которых засилье дешевой украинской продукцию вынуждает работать на грани убыточности. С 15 сентября Еврокомиссия разрешила поставку продовольствия из Украины по всей территории ЕС, однако Польша продлила эмбарго в одностороннем порядке.

В ответ Украина подала иск во Всемирную организацию торговли (ВТО). Пока речь идет только о консультациях, но украинская сторона заявила о готовности и к судебному разбирательству, что не обрадовало Польшу – особенно на фоне грядущих в стране парламентских выборов (15 октября).

После этого президент Дуда отказался от встречи с Зеленским. Формальной причиной стал "напряженный график", однако в дипломатическом ключе такие действия говорят о многом. Также власти Польши заявили, что с 2024-го якобы прекратят всю помощь украинским беженцам. Впрочем, по словам специалистов, ЕС заставит Польшу не запрещать украинским беженцам работать и получать выплаты. В Еврокомиссии уже заявили, что льготные условия для украинцев хотят продлить до 2025 года.

Кроме того, Польша вызвала посла Украины, чтобы выразить протест против слов президента Зеленского в ООН. Речь шла о заявлении, что "некоторые страны" только делают вид, что поддерживают Украину. Польская сторона оскорбилась, хотя название страны Зеленский не озвучивал.

В Польше напомнили, что значительная часть оружия, отправленного другими союзниками, попадает на Украину именно через польскую территорию. Кроме того, именно эта страна приняла сотни тысяч украинских беженцев. Украина же после звонка посла призвала Польшу "оставить эмоции в стороне" и занять конструктивную позицию.

Есть ли выход?

Истоки конфликта Польши и Украины, который так стремится разрешить Науседа, – экономические. Именно поэтому решать вопрос должны, в первую очередь, торговые представители стран и профильные министры.

Но зерно является особенно чувствительной темой для польских политиков на фоне подготовки в выборам. Политсилы, формирующие нынешнее правительство Польши традиционно имеет сильную поддержку регионов, занимающихся сельским хозяйством. Поэтому, вероятно, что разрешить зерновой конфликт будет проще уже после польских парламентских выборов 15 октября.

Положительные примеры зерновых переговоров уже есть. Ведь Польша – не единственная страна, которая не сняла эмбарго. Вместе с ней такое решение приняли Румыния и Словакия. И именно на переговоры с этими странами стоит обратить внимание, чтобы понять, как должен завершиться текущий торговый конфликт.

Так, к примеру, Словакия после переговоров на уровне министров сельского хозяйства заявила, что снимет запрет на украинское зерно. Условием является разработка и запуск системы торговли зерном, основанной на выдаче и контроле лицензий.

Эта система полностью соответствует договоренностям Украины с Европейской комиссией. Предполагается, Украина будет сама регулировать экспорт агропродукции в "проблемные" страны ЕС. Для этого сначала украинские власти будут согласовывать с ЕК списки и объемы продукции и только после этого выдавать экспортные разрешения отечественным агропроизводителям.

Аналогичные переговоры ведутся и с Румынией, которая тоже согласилась на разработку такой системы. Нынешние правила этих стран предполагают эмбарго как минимум до конца 2023 года. Но в случае запуска системы лицензирования торговые границы для зерна могут открыть раньше. Если подходить к вопросу конструктивно, Польша не должна стать исключением.

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