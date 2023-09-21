Украина договорилась по зерну с еще одной страной ЕС: условия и сроки отмены эмбарго раскрыли СМИ

Румыния, которая вместе с Польшей и Словакией сохранила запрет на ввоз украинского продовольствия, согласовала с Украиной жесткий механизм, который позволит снять эмбарго. Таким образом, Румыния стала второй "проблемной" страной после Словакии, с которой тоже достигнуты четкие договоренности. СМИ уже стали известны главные правила нового механизма.

О подробностях сообщило румынское издание Europa Libera Romania. Также министр сельского хозяйства Румынии и Флорин Барбу заявил, что систему планируют запустить в течение месяца.

"Экспортные лицензии для украинских компаний начнут действовать через 30 дней. В течение этого времени Румыния также создаст четкую процедуру лицензирования импорта для румынских фермеров и переработчиков", – цитирует издание Барбу.

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По данным источников СМИ, что ограничения для румынских покупателей будут существенными. В частности:

они будут получать разрешения (лицензии) на импорт одновременно с тем, как украинские экспортеры будут получать свои лицензии;

покупатели будут оформлять отдельные сертификата качества для уже купленной продукции;

импорт будет производиться только фермерами и переработчиками, а не посредниками.

"Фермер, желающий импортировать, например, тысячу тонн семян подсолнечника из Украины, должен доказать, что у него нет такого количества, и что без этого его животные не могут прожить", – объяснил один из источников, которого издание называет близким к переговорам между Румынией и Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина также достигла успеха в зерновых переговорах со Словакией. Власти этой страны заявили, что снимут эмбарго после разработки и запуск системы выдачи и контроля лицензий. И если это произойдет раньше 31 декабря 2023 года, торговый запрет будет снят досрочно.

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